تقرير: ثري روسي يعرض مساعدة أوكرانيا بمليار دولار مقابل تخفيف العقوبات عنه

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ إن مليارديراً روسياً عرض تقديم مليار دولار لصالح أوكرانيا، من أجل تخفيف العقوبات المفروضة عليه في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضافت الصحيفة بقولها، في تقرير حصري نشرته على موقعها الإلكتروني: ”رجل الأعمال الروسي ميخائيل فريدمان عرض نقل مليار دولار من ثروته الشخصية إلى بنك أوكراني شارك في تأسيسه، في اقتراح قالت مصادر مطلعة على الأمر إنه يستهدف إقناع بريطانيا برفع العقوبات المفروضة عليه“.

ووفق الصحيفة فإن ”اقتراح فريدمان من ضمن عديد المبادرات التي اقترحتها شركات وبنوك ومسؤولين تنفيذيين على السلطات الغربية، التي تقوم بتنفيذ حملة لشلّ روسيا على الصعيد الاقتصادي، رداً على حربها ضد أوكرانيا، بحسب مسؤولين أمريكيين“.

وقالت: ”في مارس، وعقب الغزو الروسي لأوكرانيا، فرض حلفاء غربيون عقوبات على أباطرة روس وحلفاء سياسيين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من بين هؤلاء الذين استهدفهم البنك الأوروبي وبريطانيا ميخائيل فريدمان، الذي يمتلك حصص سيطرة في ”ألفا بنك“، ومن بين شركائه التجاريين كل من بيتر أفين وجيرمان خان“.

وتابعت: ”بينما ينفي الرجال الثلاثة، الذين تعرضوا لعقوبات أمريكية، ويصرّون على أنهم ليس لديهم أي نفوذ على موسكو أو حربها في أوكرانيا، فإن ”ألفا بنك“، أحد أكبر المؤسسات المالية الروسية الخاصة دخل ضمن القائمة السوداء التي وضعتها وزارة العدل الأمريكية“.

وأشارت إلى أنه منذ مارس الماضي، فإن أصول ميخائيل فريدمان في بريطانيا تم تجميدها، وقامت شركات ومستثمرون بقطع العلاقات معه لتجنب تعرضهم للعقوبات.

وكشفت ”وول ستريت جورنال“، في تقريرها الحصري، أن ”ألفا بنك“ اقترح على المسؤولين في كييف أن يتم السماح لميخائيل فريدمان بنقل مليار دولار من ثروته إلى البنك، بحسب ”رومان شبيك“، رئيس وحدة الإشراف في المؤسسة المالية، والذي قال إن تلك الأموال سيتم استخدامها في مشروعات ضرورية في أوكرانيا، ذات صلة بالبنية التحتية والغذاء وأمن الطاقة.

ونقلت عن رومان شبيك، وزير الاقتصاد الأوكراني السابق قوله: ”سيكون البنك بوصفه أحد أكبر البنوك الخاصة في أوكرانيا لاعباً نشطاً في تعافي الاقتصاد الأوكراني بعد الحرب“.

وأشار إلى أن ألفا بنك نقل هذا الاقتراح إلى البنك المركزي الأوكراني في يونيو الماضي، إلا أن متحدثاً باسم الأخير رفض التعليق على هذه التقارير، في الوقت الذي قال فيه رومان شبيك إن هذه الأموال الهدف منها أيضاً تخفيف العقوبات المفروضة على ميخائيل فريدمان، مشيراً إلى أن هذا يمثل مشروعاً اقتصادياً مهماً بالنسبة لأوكرانيا، وأن المليار دولار لن تكون مقابل أي شيء آخر يحصل عليه رجل الأعمال داخل البلاد.

ونقلت عن ”روستسلاف شورما“، نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية، إن الحكومة في كييف سوف تتعامل مع اقتراح فريدمان كجزء من إطار أوسع نطاقاً ربما يتضمن صندوقاً قيد الدراسة لمساعدة أوكرانيا، وأن هذا يجب أن يكون نهجاً عاماً بالنسبة لكل الروس الواقعين تحت طائلة العقوبات.