روسيا: اتفاق الحبوب الأوكرانية يطبق بشكل سيئ

قالت وزارة الخارجية الروسية، يوم الجمعة، إن اتفاق السماح بصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود يطبق ”بشكل سيئ“.

وأضافت الوزارة كما نقلت عنها وكالة الإعلام الروسية، أن ”تمديد الاتفاق سيتوقف على كيفية تنفيذه“.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال الأربعاء الماضي، إن الاتفاق الذي توسطت فيه تركيا في تموز/يوليو ”خدع“ روسيا والعالم النامي.

وأشار بوتين، إلى احتمال فرض قيود على صادرات الحبوب الأوكرانية.

وأمس الخميس، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يرغب في تصدير الحبوب من روسيا أيضًا.

وأضاف أردوغان أن ”بوتين كان محقًا في الشكوى من أن الحبوب المصدرة من أوكرانيا بموجب اتفاق مدعوم من الأمم المتحدة تذهب إلى الدول الغنية لا الفقيرة“.

ويهدف اتفاق الحبوب المبرم في يوليو/تموز إلى تجنب أزمة غذاء عالمية عبر ضمان المرور الآمن للسفن من وإلى الموانئ الأوكرانية؛ مما يسمح لها بتصدير عشرات ملايين الأطنان من الحبوب.

ويسهل الاتفاق أيضًا الصادرات الروسية.

وذكر أردوغان في مؤتمر صحفي مع نظيره الكرواتي: ”حقيقة أن شحنات الحبوب تتجه إلى الدول التي تطبق هذه العقوبات (ضد موسكو) تزعج السيد بوتين، نريد أيضًا أن تبدأ شحنات الحبوب من روسيا“.

وأضاف: ”الحبوب التي تأتي في إطار اتفاق الحبوب هذا تذهب للأسف إلى الدول الغنية وليس إلى الدول الفقيرة“.