"الغارديان": تتويج تشارلز الثالث رسميًا كملك بعد أشهر

رجح تقرير إخباري بريطاني، يوم الجمعة، أن يتم تتويج ”تشارلز الثالث“ رسميا كملك للمملكة المتحدة بعد عدة أشهر.

وورث الملك تشارلز العرش عن والدته إليزابيث الثانية، التي توفيت مساء الخميس، عن 96 عامًا، قضت 70 منها في الحكم.

وقالت صحيفة ”الغارديان“ في تقرير: ”أصبح تشارلز، وريث العرش منذ أن كان في الثالثة من عمره، ملكًا فور وفاة والدته، لكن من غير المرجح أن يتم تتويجه الرسمي قبل عدة أشهر“.

وأضافت أنه ”سيتم إصدار إعلان رسمي في أقرب وقت ممكن عمليًا، في مجلس العرش في قصر سانت جيمس بلندن“.

وأوضح التقرير أنه ”سيتم استدعاء أعضاء المجلس الخاص، الذي يقدم المشورة للملك في شؤون الدولة، إلى الاجتماع“.

وأكد أنه ”من بين المدعوين تقليديًا للاجتماع، أعضاء مجلس اللوردات ورئيس بلدية اللورد وأعضاء مجلس النواب وغيرهم من المواطنين البارزين في مدينة لندن، بالإضافة إلى المفوضين الساميين في لندن للدول الأعضاء في الكومنولث“.

ولفتت ”الغارديان“ إلى أن ”التقليد يفترض أيضًا أن يتم قراءة الإعلان العلني الأول للملك الجديد في الهواء الطلق في قصر سانت جيمس، وأنه بعد الإعلان، سيقرأ تشارلز إعلانا ملكيا ويؤدي اليمين بعد ذلك“.

وذكرت أنه ”أثناء قراءة الإعلان في سانت جيمس، سيتم إجراء احتفالات مماثلة في إدنبرة باسكتلندا“.

وتابعت: ”تقليديا، سيتم تشكيل موكب لعربات الانضمام في قصر سانت جيمس برفقة قبطان من سلاح الفرسان الذي سيمر عبر شوارع العاصمة التي ستصطف بالجنود، إلى المواقع الثلاثة الأخرى للإعلانات الملكية“.

وأردفت: ”لم يتم الإعلان عن التفاصيل بعد، لكن الحفل القديم هناك يشهد تقليديًا اقتراب المارشال من الملك ثم يتقدم برفقة اثنين من عازفي البوق إلى الأمام ويتوقف عند الحبل الأحمر“.

وقال التقرير: ”بعد تبادل أصوات البوق، يتقدم مارشال المدينة ويطلق كلمات تحدٍ بقوله: ”من يأتي إلى هناك“.

وأضافت الصحيفة البريطانية: ”سيتطلب تتويج تشارلز تخطيطًا تفصيليًا، يقوم به مارشال المدينة، وبالتالي من غير المرجح أن يحدث لبعض الوقت“.

وأشارت إلى أنه ”قد تم تتويج والدته، الذي حضره رؤساء دول من جميع أنحاء العالم، بعد 16 شهرًا من توليها منصبها“.