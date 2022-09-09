رئيس الوزراء البولندي يزور كييف اليوم

قال المتحدث باسم الحكومة البولندية، بيوتر مولر، لقناة بولسات نيوز الخاصة، إن رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي سيزور كييف، اليوم الجمعة، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“.

وأضاف مولر، ”ستكون هناك سلسلة من الاجتماعات، أشياء مهمة سنناقشها فيما يتعلق بالوضع الجيوسياسي، وكذلك سوق الطاقة والطاقة والأمن العسكري“.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قام، أمس الخميس، بزيارة مفاجئة إلى كييف بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة عن مساعدة عسكرية جديدة بنحو 2,7 مليار دولار لأوكرانيا والدول المجاورة لها في مواجهة روسيا، وفق ”فرانس برس“.

ولم يعلن بلينكن مسبقًا عن الزيارة الثانية له إلى كييف منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير.

وقالت مسؤولة بارزة ترافق بلينكن، إن ”الوزير أراد إجراء هذه الرحلة الآن نظرا لأهمية المرحلة بالنسبة لأوكرانيا“.

وأشارت إلى الهجوم المضاد لأوكرانيا بعد نحو سبعة أشهر على بدء الغزو، وإعلان الرئيس فولوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، عن استعادة كييف العديد من المواقع في منطقة خاركيف.

وأضافت المسؤولة الأمنية، طالبة عدم الكشف عن هويتها، أن ”كل المساعدات الأمنية تهدف إلى المساهمة في ضمان نجاح أوكرانيا في الهجوم المضاد“.

وتابعت: ”وإذا نجحوا، سيكون ذلك مهما جدا من حيث كيفية تطور الحرب“.