ناشطون خليجيون يودعون الملكة إليزابيث بكلمات مؤثرة

وجد الإعلان الرسمي عن وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، الخميس، صداه في دول الخليج العربي التي ودع مواطنوها الراحلة بكلمات مؤثرة.

وتوفيت إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما، منهية بذلك سبعة عقود من حكم المملكة المتحدة بعدما وصلت للعرش في 6 شباط/ فبراير 1952، وهي في سن الـ25 عاما بعد وفاة والدها الملك جورج السادس.

وتضمنت عبارات وداع كثيرة دونها سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي، إشارات حزينة لكونها آخر ملكة في العالم عاصرت حكم الملك المؤسس للسعودية، عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

وعاصرت إليزابيث الثانية نحو أربع سنوات من حكم الملك المؤسس الذي رحل يوم 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 1953، لكنهما لم يلتقيا بشكل رسمي خلال تلك السنوات، بينما التقت بغالبية أبنائه الذين حكموا من بعده.

ونشر المدون السعودي عبدالإله ‏بن فهد عددا من الصور التي تجمع الملكة الراحلة بملوك السعودية الراحلين والملك الحالي سلمان بن عبدالعزيز، وكتب معلقا: ”الملكه اليزابيث عاصرت جميع ملوكنا رحمهم الله من الملك عبدالعزيز رحمه الله الى الملك سلمان حفظه الله“.

#الملكه_اليزابيث عاصرت جميع ملوكنا رحمهم الله من الملك عبدالعزيز رحمه الله الى الملك سلمان حفظه الله .. — عبدالإله ‏بن فهد (@Abdulellahfahad) September 8, 2022

وفي سياق مشابه، وصف محمد بن عبدالرحمن القاضي، وفاة الأميرة إليزابيث بالقول: ”وترجلت الملكة إليزابيث عن عرشها ورحلت بعد عقود طويلة عاصرت فيها جميع ملوك #المملكة العربية السعودية“.

وفي الإمارات، نعى مدونون كثر، وبينهم نخب ثقافية بارزة، الملكة الراحلة بعبارات مؤثرة، بينما نشر كثير منهم صورا لها برفقة مؤسس الإمارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي رحل عام 2004، بجانب صور تجمعها بباقي قادة البلد الخليجي الذي زارته الراحلة عدة مرات.

ونعى الأكاديمي الإماراتي البارز، الدكتور علي بن تميم، الملكة إليزابيث، ونشر عدة صور لها برفقة مسؤولين إماراتيين، وبينهم رئيس الإمارات الحالي الشيخ محمد بن زايد، وكتب قائلا: ”رحيل الملكه إليزابيث لحظة حزينة ومؤثرة في العالم، ستظل بما مثلته من قيم فريدة جزءا من ذاكرة العالم“.

وأضاف بن تميم: ”أذكر للآن زيارتها لجامع الشيخ زايد الكبير في نوفمبر 2010. كنت أشرف برئاسة مجلس إدارته، وكتبتْ كلمة معبرة في سجل كبار الزوار. كان لقاء فريدا واستثنائيا وذكريات تشبه حضورها الذي سيدوم“.

رحيل #الملكه_إليزابيث لحظة حزينة ومؤثرة في العالم.ستظل بما مثلته من قيم فريدة جزءا من ذاكرة العالم.أذكر للآن زيارتها لجامع الشيخ زايد الكبير في نوفمبر 2010.كنت أشرف برئاسة مجلس إدارته، وكتبتْ كلمة معبرة في سجل كبار الزوار. كان لقاء فريدا واستثنائيا وذكريات تشبه حضورها الذي سيدوم. pic.twitter.com/Nv1wA01bB3 — د. علي بن تميم (@3litamim) September 8, 2022

ونشر الشاعر الإماراتي سلطان بالقرن الجهوري، صورة للملكة الراحلة برفقة الشيخ زايد ونجله الراحل أيضا الشيخ خليفة الذي توفي في مايو الماضي بعد فترة حكم امتدت منذ العام 2004.

ونعى مدونون كويتيون وقطريون وبحرينيون، الملكة إليزابيث الثانية، بعبارات مؤثرة أيضاً، ونشروا صورا لها في زياراتها الكثيرة لدول الخليج العربي.

ففي الكويت التي قررت رسمياً تنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية، دون كويتيون كثر عبارات وداع مؤثرة ونشروا صوراً تجمع الراحلة بكثير من قادة البلاد الراحلين والحاليين.

وقال المدون الكويتي برجس محمد البرجس في ذلك السياق: ”الملكة إليزابيث عاصرت منذ ولادتها في 1926 الأمير الشيخ أحمد الجابر رحمه الله، ومنذ تنصيبها في 1952 الأمراء الشيخ عبدالله السالم، والشيخ صباح السالم، والشيخ جابر الاحمد، والشيخ سعد العبدالله، والشيخ صباح الاحمد رحمهم الله وحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد حفظه الله ورعاه“.

ومن قطر، نشرت مريم آل ثاني التي تنتمي للعائلة الحاكمة في البلد الخليجي، صورا قديمة للملكة إليزابيث مع أمير قطر الحالي الشيخ تميم ووالده الذي حكم من قبله الشيخ حمد بن خليفة، والشيخ خليفة بن حمد بن عبدالله.

فيما عبر مدونون قطريون كثر عن حزنهم لكون الملكة الراحلة لن تحضر مونديال كأس العالم الذي تستضيفه قطر في نوفمبر المقبل بعد أن عاصرت كل نسخ البطولة منذ العام 1930، إذ أنها ولدت عام 1926 في لندن.

ومن البحرين، حيث عاصرت الملكة الراحلة ثلاثة من حكام المنامة، هم الملك الحالي حمد بن عيسى، ومن قبله والده عيسى بن سلمان، وجده سلمان بن حمد آل خليفة، كتبت مدونة بحرينية معروفة صورا لتلك الحقب القديمة التي تظهر فيها إليزابيث الثانية، وكتبت في نعيها ”وداعاً أم تشارلز“.

فيما كان لوداع الملكة إليزابيث في سلطنة عمان، خصوصية للعمانيين، حيث مثلت الراحلة لسنوات طويلة مع سلطان البلد الخليجي الراحل عام 2020، قابوس بن سعيد، ثنائياً فريدا.

فبرحيل الملكة إليزابيث الثانية، تكون قد أمضت 70 عاما في حكم بريطانيا، بينما أمضى السلطان الراحل قابوس، أكثر من خمسة عقود في عرش سلطنة عمان، ليشكلا حالة خاصة في الحكم، إذ لم يسبق لأي عاهل بريطاني أو سلطان عماني أن تولى العرش لهذه الفترة الطويلة.

وقال الرحال محمد الميموني في ذلك السياق: ”برحيلها ينهار القطب الثاني لفخامة البروتوكول بعد قابوس“.