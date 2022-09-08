من هو الأمير ويليام ولي العهد البريطاني الجديد؟

بتولي الأمير تشارلز عرش المملكة المتحدة يصبح نجله الأكبر الأمير ويليام – مواليد عام 1982 من زوجته الأولى ديانا أميرة ويلز- وليا للعهد.

ولكن ولاية الأمير وليام للعهد لا تعني تلقائيا إمارته لويلز؛ لأن هذا اللقب هدية من الملك. فهو الآن دوق كورنوال، وزوجته كاثرين هي دوقة كورنوال.

وقد عرف الأمير ويليام طوال حياته أنه سيصبح يومًا ما وريثًا للعرش. وسيعقبه في خط الخلافة ابنه البكر الأمير جورج، الطفل البالغ من العمر تسع سنوات حيث هو الآن الثاني في ترتيب ولاية العرش.

تخرج ويليام من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في 16 نوفمبر 2010، قبل أن يلتحق بحرس الزرق والملكيون (بلوز آند رويالز).

أعلن عن خطوبته من كيت ميدلتون، وتم زفافهما في 29 أبريل 2011، وقد منحته الملكة إليزابيث الثانية في يوم زفافهما لقب دوق ودوقة كامبريدج. عمل كطيار بدوام كامل مع إسعاف جوي منذ يوليو 2015 لمدة عامين.

وكان الأمير وليام يؤدي واجبات والتزامات رسمية نيابة عن الملكة، ويرعى أكثر من 30 منظمة خيرية وعسكرية، أسس في ديسمبر 2014 مبادرة «متحدون من أجل الحياة البرية»، والتي تهدف إلى الحد من الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية في جميع أنحاء العالم.

ورغم ما يشاع عن علاقة غير سلسة بينه وبين شقيقه الأمير هاري إلا أنهما تشاركا صيف العام الماضي في الكشف عن نصب تذكاري يحتفي بحياة الأميرة ديانا وإرثها.

وكان الأمير هاري أدلى وزوجته ميغان بتصريحات أثارت الجدل خلال مقابلة تلفزيونية مع أوبرا وينفري.