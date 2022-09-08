رئيسة وزراء بريطانيا تخاطب الملك الجديد "تشارلز الثالث"

خاطبت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس الأمير تشارلز الذي بات تلقائيا الملك الجديد للمملكة المتحدة بعد وفاة والدته إليزابيث الثانية ”الملك تشارلز الثالث“.

وقالت تراس التي كانت استقبلتها الملكة الراحلة، الثلاثاء، ”اليوم، ينتقل التاج، كما حصل منذ أكثر من ألف عام، إلى ملكنا الجديد، رئيس دولتنا الجديد، جلالة الملك تشارلز الثالث“.

وأشادت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، اليوم الخميس، عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“، بالملكة إليزابيث ووصفتها بأنها ”روح بريطانيا العظمى“ والصخرة التي بنيت عليها بريطانيا الحديثة بعد وفاة الملكة بسلام في منزلها في اسكتلندا.

Her Majesty Queen Elizabeth II pic.twitter.com/Acp3xy5kH4 — Liz Truss (@trussliz) September 8, 2022

وقالت تراس، متحدثة خارج مكتبها ومقر إقامتها في داونينج ستريت، إن الملكة كانت ”مصدر إلهام شخصي لي وللعديد من البريطانيين“.

وأضافت: ”الملكة إليزابيث الثانية كانت الصخرة التي بنيت عليها بريطانيا الحديثة.. لقد نمت بلادنا وازدهرت في عهدها“.

وأردفت بالقول: ”بريطانيا هي البلد العظيم الذي هي عليه اليوم بسببها“.

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، إن بلاده غمرها إحساس عميق وشخصي بالفقد بعد وفاة الملكة إليزابيث، مشيدا بالملكة الراحلة.

وقال جونسون: ”بدت خالدة ورائعة للغاية لدرجة أنني أخشى أننا أصبحنا نعتقد، مثل الأطفال، أنها ستبقى إلى الأبد“.

وأضاف: ”موجة وراء موجة من الأسى تنتشر في جميع أنحاء العالم، من بالمورال، حيث قلوبنا مع جميع أفراد العائلة المالكة، وتنكسر بعيدا عن هذا البلد وفي أنحاء دول الكومنولث العظيمة التي كانت الملكة تعتز بها، والتي اعتزت بالملكة في المقابل“.