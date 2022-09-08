من هي ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية؟

رحلت ملكة بريطانيا، الأميرة إليزابيث الثانية، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 96 عاماً، بعد تعرضها لأزمة صحية أنهت حياتها الطويلة والحافلة لملكة وامرأة فريدة في العالم.

إذ تنتهي بوفاة إليزابيث الثانية سبعة عقود من تاريخ حكم المملكة المتحدة على يد امرأة عاصرت غالبية أحداث التاريخ المعاصر المفصلية، وبينها الحرب العالمي الثانية.

ولدت إليزابيث ألكسندرا ماري في العاصمة لندن يوم 21 نيسان/أبريل عام 1926.

اعتلت الملكة العرش، في 6 شباط/فبراير 1952، وهي في سن الـ 25 عامًا بعد وفاة والدها الملك جورج السادس، وهي أرملة منذ رحيل زوجها الأمير فيليب، في نيسان/أبريل 2021، قبل بلوغه عامه المئة بقليل.

وفي مطلع حزيران/يونيو الماضي، احتفل البريطانيون على مدى 4 أيام بمرور 70 عامًا على اعتلاء الملكة اليزابيث الثانية العرش.

ولم يسبق لأي عاهل بريطاني أن تولى العرش لهذه الفترة الطويلة، ومن غير المرجح أن يحقق أي ملك آخر ذلك، فالأمير تشارلز وارث العرش يبلغ من العمر 73 عامًا، فيما نجله وليام سيحتفل بعيده الأربعين قريبًا.

وأطلّت ”إليزابيث“ خلال تلك الاحتفالات على شرفة قصر باكينغهام لتحيي عشرات آلاف الأشخاص، وكان ذلك آخر احتفال تشارك فيه خلال حياتها.

والملكة إليزابيث الثانية هي الملكة الأربعين في تاريخ إنجلترا منذ اعتلاء الملك النورماندي وليام الفاتح العرش البريطاني.

استمر حكمها لمدة 70 عاما وسبعة أشهر ويومين وهو الأطول في تاريخ ما أصبح يُعرف بالمملكة المتحدة.

وخلال تلك السنوات الطويلة، وافقت الملكة على أكثر من أربعة آلاف قانون رفعه البرلمان البريطاني إليها ضمن تقاليد الحكم الإنكليزي.

زارت إليزابيث أكثر من 100 دولة، احتلت كندا بينها مرتبة الصدارة بكونها حظيت بأكبر عدد من تلك الزيارات.

عينت الملكة إليزابيث الثانية 15 رئيسا للوزراء، بدءا من ونستون تشرشل حتى ليز تراس التي تسلمت منصبها قبل أيام فقط.

وخلال فترة حكمها، وصل 14 رئيسا لسدة الحكم في الولايات المتحدة وتعاقب سبعة باباوات على كرسي الباباوية في الفاتيكان.

أنجبت أربعة أبناء ولها ثمانية أحفاد و12 من أبناء الأحفاد، بينما يعد الأمير تشارلز الذي أنجبته عام 1948 نجلها الأكبر ووريث العرش الذي آل له في نهاية المطاف وقد قارب الثمانين عاماً من عمره.

كان للملكة الراحلة علاقة وثيقة فيما يبدو بالمعمرين، إذ أرسلت أكثر من 300 ألف بطاقة تهنئة لأشخاص يحتفلون بعيد ميلادهم المائة، وأكثر من 900 ألف رسالة لأزواج بمناسبة الذكرى السنوية الستين لزفافهم.

وكانت الملكة إليزابيث تحب الكلاب، حيث اقتنت أكثر من 30 كلبا من فصيلتي كورجي ودورجي في عهدها، ينحدر معظمها من أول كلبة لها من فصيلة كورجي وكان يطلق عليها سوزان، والتي قُدمت لإليزابيث عندما بلغت الثامنة عشرة من عمرها عام 1944.