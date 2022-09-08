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أول تصريح من تشارلز ملك بريطانيا الجديد
تاريخ النشر: 08 سبتمبر 2022 18:23 GMT
تاريخ التحديث: 08 سبتمبر 2022 18:40 GMT

أول تصريح من تشارلز ملك بريطانيا الجديد

نعى ملك بريطانيا الجديد تشارلز فيليب آرثر جورج، في أول تصريح رسمي له، وفاة والدته الملكة إليزابيث، التي توفيت اليوم الخميس عن عمر 96 عاماً. وبحسب بيان صادر عن

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المصدر: فريق التحرير

نعى ملك بريطانيا الجديد تشارلز فيليب آرثر جورج، في أول تصريح رسمي له، وفاة والدته الملكة إليزابيث، التي توفيت اليوم الخميس عن عمر 96 عاماً.

وبحسب بيان صادر عن قصر ”بكنجهام“، اليوم الخميس، قال الملك تشارلز فيليب آرثر جورج: ”إن وفاة والدتي الحبيبة الملكة إليزابيث تمثل أكبر لحظة حزن بالنسبة لي“.

وأضاف تشارلز ملك بريطانيا الجديد: ”أعرف أن بريطانيا والكومنولث والملايين حول العالم سيفتقدونها“.

في الإطار، أكدت دار ”كلارنس هاوس“، وهي مقر ملكي بريطاني، أن العاهل الجديد سيحمل اسم ”الملك تشارلز الثالث“، بعد وفاة الملكة إليزابيث، حسبما أفادت ”بي إيه ميديا“.

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