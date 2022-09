أول تصريح من تشارلز ملك بريطانيا الجديد

نعى ملك بريطانيا الجديد تشارلز فيليب آرثر جورج، في أول تصريح رسمي له، وفاة والدته الملكة إليزابيث، التي توفيت اليوم الخميس عن عمر 96 عاماً.

وبحسب بيان صادر عن قصر ”بكنجهام“، اليوم الخميس، قال الملك تشارلز فيليب آرثر جورج: ”إن وفاة والدتي الحبيبة الملكة إليزابيث تمثل أكبر لحظة حزن بالنسبة لي“.

