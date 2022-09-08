ردود فعل عربية ودولية على وفاة الملكة إليزابيث الثانية

أعرب العديد من زعماء وقادة وكبار حكومات الدول العربية والغربية، اليوم الخميس، عن تعزيهم في وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وكانت الملكة إليزابيث الثانية قد توفيت اليوم عن عمر ناهز 96 عاماً بعد وعكة صحية ألمت بها، بحسب بيان صادر عن قصر بكنجهام.

واعتبرت رئيسة وزراء بريطانيا ليزا تراس أن وفاة الملكة كانت صدمة كبيرة لبريطانيا والعالم، قائلة: ”نشر جميعا بصدمة شديدة“.

وأضافت: ”كانت الصخرة التي بنيت عليها بريطانيا الحديثة. لقد نمت بلادنا وازدهرت في عهدها. بريطانيا هي البلد العظيم الذي هي عليه اليوم بسببها“.

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الملكة إليزابيث الثانية جسدت وحدة الأمة البريطانية على مدى 70 عاما.

وأضاف ماكرون في تغريدة عبر تويتر: ”أتذكرها صديقة لفرنسا وملكة طيبة القلب تركت انطباعا دائما في بلدها وفي قرنها“.

بدوره، قال الرئيس الألماني شولتز إن الملكة إليزابيث الثانية ”امرأة كتبت التاريخ“.

وقدم الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي التعازي لبريطانيا والكومنولث في وفاة الملكة إليزابيث وقال إنها ”خسارة لا يمكن تعويضها“.

وقدم رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي تعازيه بوفاة الملكة، معتبرا أن الملكة ”المحبوبة“ مثلت المملكة المتحدة ومنظمة الكومنولث ”بتوازن وحكمة“.

وقال دراغي في بيان: ”لقد حافظت على الاستقرار في أوقات الازمات وابقت قيمة التقاليد حية في مجتمع في تطور مستمر. ان روح الخدمة والتفاني لديها (…) طوال هذا الوقت الطويل شكلت مصدر اعجاب دائم لاجيال“.

بدوره، قال رئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن إن الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا ساعدت في تطبيع العلاقات مع بلده، متذكرا زيارتها ”الحاسمة“ عام 2011 والتي كانت أول زيارة لملك أو ملكة منذ الاستقلال عن لندن قبل قرن تقريبا.

وأضاف مارتن في بيان: ”بالنيابة عن حكومة أيرلندا، أود أن أعرب عن أعمق التعازي للشعب البريطاني في وفاة ملكتهم الحبيبة، جلالة الملكة إليزابيث“.

وتابع: ”كانت الزيارة الرسمية التي قامت بها إلى أيرلندا في عام 2011 بمثابة خطوة حاسمة في تطبيع العلاقات مع أقرب جيراننا. وقد حققت تلك الزيارة نجاحا كبيرا مما يرجع إلى حد بعيد إلى العديد من المبادرات الكريمة والتصريحات الدافئة التي أدلت بها الملكة“.

وعبر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد اليوم الخميس عن تعازيه في وفاة الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا.

وكتب لابيد على تويتر: ”نيابة عن حكومة وشعب إسرائيل، أرسل التعازي للأسرة الملكية وشعب المملكة المتحدة في وفاة جلالتها الملكة إليزابيث الثانية. تترك وراءها إرثا لا يضاهى في القيادة والخدمة. نتمنى أن تدوم ذكراها مباركة“.

من جهتها، قالت ماري سيمون الحاكمة العامة لكندا على تويتر إن الكنديين في جميع أنحاء البلاد يشعرون بالحزن لرحيل الملكة إليزابيث وقدمت تعازيها إلى العائلة المالكة البريطانية.

وأضافت: ”نتقدم بأحر تعازينا إلى العائلة المالكة في وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية، الكنديون في جميع أنحاء البلاد يشعرون بالحزن لرحيل الملكة. دعونا نركم ذكرى صاحبة الجلالة كل منا بطريقته“.

ونشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات تغريدة قال فيها: ”ننضم إلى العالم في الحداد على وفاة جلالة الملكة إليزابيث“.

ووصف الشيخ محمد الملكة بأنها ”أيقونة عالمية مثلت أرقى صفات أمتها وشعبها. إن حياتها المذهلة في الخدمة والواجب تجاه المملكة المتحدة لا مثيل لها في عالمنا الحديث“.

وأبدى ملك الأردن عبدالله الثاني حزنه بوفاة الملكة الراحلة، وقال: ”الأردن حزين لرحيل جلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا“.

وأضاف: ”كانت جلالة الملكة إليزابيث الثانية منارة للحكمة والقيادة لمدة سبعة عقود، كانت شريكة للأردن وصديقة عزيزة للعائلة. نحن نقف إلى جانب شعب وقيادة المملكة المتحدة في هذا الوقت العصيب“.