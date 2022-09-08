بلينكن: الجيش الأوكراني يحرز "تقدما واضحا" في مواجهة القوات الروسية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، من كييف بإحراز الجيش الأوكراني ”تقدمًا واضحًا وفعليًا“ في هجومه المضاد الذي يستهدف الأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وقال بلينكن الذي يجري زيارة مفاجئة إلى كييف الخميس: ”نشهد تقدما واضحا وفعليا على الأرض، خصوصًا في المنطقة المحيطة بخيرسون (جنوب) وأيضًا تطوّرات مثيرة للاهتمام في الشرق في دونباس“.

وأضاف بلينكن: ”نحن فخورون بأن دعمنا ودعم الكثير من البلدان الأخرى يسهم في السماح للأوكرانيين بالقيام بما يريدونه أي بالعمل على تحرير الأراضي التي سيطرت عليها روسيا في هذا العدوان“.

وتابع الوزير الذي أعلن مساعدة عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا: ”في نهاية المطاف، ما يُحدث الفرق بشكل جوهريّ هو أن هذا وطن الأوكرانيين وليس وطن الروس“.