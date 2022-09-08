"عملية جسر لندن".. سيناريو الساعات والأيام التي ستلي وفاة الملكة إليزابيث

التكهنات بشأن كيفية انتقال العرش بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية شبه غائبة في بريطانيا؛ لأن معظم البريطانيين على علم بخطة انتقال سريعة أعدت قبل فترة طويلة.

وبحسب صحف بريطانية، فإنه يوم وفاة الملكة سيتم تنفيذ سلسلة من الخطط الموضوعة بعناية، والتي أعدت في الستينيات في عملية أطلق عليها اسم ”جسر لندن“، وقد جرى تحديثها مرارا.

وألقت الصحف الضوء على تفاصيل كيفية تنفيذ الخطة في الساعات والأيام التي تلي وفاة الملكة البالغة من العمر 96 عامًا، والتي تعتبر الأطول خدمة في تاريخ العرش البريطاني.

وأوضحت الصحف أنه تم تحديد الخطة الأمنية بالكامل، والتي توضح بالتفصيل كل شيء، بدءًا من كيفية مشاركة أخبار وفاة الملكة للجمهور إلى السرعة التي سيتولى بها ولي العهد والابن الأكبر للملكة الأمير تشارلز العرش.

وتتضمن الخطة أيضًا تفاصيل حول ما سيحدث خلال الأيام العشرة التالية لوفاة الملكة، بما في ذلك المكان الذي سيوضع فيه نعشها، وكيف سيتحدث رئيس الوزراء معلقا على الحدث، وكيف سيقضي الأمير تشارلز أيامه القليلة الأولى كملك.

كيف سيتم إبلاغ الناس ؟

سيشار إلى اليوم الذي تموت فيه الملكة باسم D-Day ، بينما سيشار إلى كل يوم بعد ذلك باسم D + 1 و D + 2 وما إلى ذلك.

وذكرت تقارير صحفية أن ”سلسلة مكالمات“ ستحدث بعد ساعات من وفاة الملكة لإبلاغ رئيس الوزراء وسكرتير مجلس الوزراء والعديد من كبار الوزراء والمسؤولين الحكوميين.

كما سيتم إعطاء الأمناء الدائمين للوزارات نصًا لإبلاغ وزراء الحكومة الآخرين نصه: ”لقد تم إبلاغنا للتو بوفاة جلالة الملكة“.

وسيرسل سكرتير مجلس الوزراء رسالة بريد إلكتروني إلى كبار موظفي الخدمة المدنية لإبلاغهم بوفاة الملكة، وبعد تلقي الرسالة سيتم تنكيس الأعلام في البلاد.

أما بالنسبة للجمهور، فسيتم إخبارهم ”بإخطار رسمي“ على وسائل الإعلام تعلنه الأسرة المالكة، حسبما ورد في الخطة.

كيف سيتم إبلاغ وسائل الإعلام ؟

من الناحية التاريخية، تم إخبار شبكة ”بي بي سي“ دائمًا عن وفيات أفراد العائلة المالكة قبل وسائل الإعلام الأخرى، وسيقوم بعض المذيعين بإجراء بروفات يتدربون فيها على إعلان وفاة الملكة، وذلك لضمان استعدادهم.

وسيتم أيضًا إعداد نعي مسبق، وكذلك عدد من الأفلام والأفلام الوثائقية المسجلة مسبقًا.

وإذا كانت وفاة الملكة متوقعة بسبب المرض، فسوف تنتشر الأخبار عبر القنوات التلفزيونية الرئيسية أولًا، مع قطع جميع برامج ”بي بي سي“ التي ستبث الخبر.

كيف ستستجيب الحكومة ؟

وسيتم تأجيل جلسة البرلمان البريطاني، وكذلك الهيئات التشريعية المفوضة في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.

وبعد ذلك يدلي رئيس الوزراء ببيان، ولن يُسمح لأي أعضاء آخرين في حكومة المملكة المتحدة بالإدلاء بأي نوع من البيانات إلا بعد ذلك، فيما سيكون لديهم بعد ذلك لقاء مع الملك الجديد تشارلز.

ووفقًا للخطة، سيقدم أعضاء البرلمان التحية للملك في مجلس العموم في اليوم التالي لوفاة الملكة، وسيتم تعليق الأعمال البرلمانية لمدة 10 أيام.

متى سيتولى تشارلز العرش ؟

في اليوم التالي لوفاة الملكة، المعروف باسم D-Day + 1 ، سيجتمع مجلس العرش في قصر سانت جيمس لإعلان الأمير تشارلز ملكًا جديدًا.

وسيحضر المئات، بمن فيهم رئيس الوزراء وكبار وزراء الحكومة، الذين سيُطلب منهم جميعًا ارتداء لباس الصباح أو بدلات طويلة مع ربطات عنق سوداء أو داكنة.

وفي الساعة 3.30 مساءً، كما هو مذكور في الخطة، سيعقد مجلس الوزراء ورئيس الوزراء لقاءً مع الملك تشارلز، فيما سيتم تقديم التعزية في قاعة وستمنستر في D-Day + 3.

بعد ذلك سيبدأ تشارلز جولة في المملكة المتحدة، حيث ستكون المهمة الأولى هي زيارة البرلمان الاسكتلندي، ثم يتوجه إلى أيرلندا الشمالية في اليوم التالي لتلقي التعازي.

وسيتوجه تشارلز بعد ذلك إلى مقاطعة ويلز، ويحضر صلاة في كاتدرائية لانداف في كارديف.

ومن المحتمل أيضًا أن يصبح ابنه الأكبر الأمير وليام بعد ذلك أميرًا لويلز.