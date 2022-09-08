من هو الأمير تشارلز ملك بريطانيا الجديد؟

رحلت الملكة إليزابيث الثانية عن العالم، اليوم الخميس، الثامن من سبتمبر/أيلول، عن عمر ناهز 96 عاماً، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية أنهت حياتها.

وبوفاة الملكة إليزابيث، يصبح أمير ويلز تشارلز (73 عاما) ملك بريطانيا تلقائيا وقائدا لكومنولث يضم 14 دولة أخرى، من بينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا.

وسيعرف الأمير تشارلز بعد انتقال السلطة إليه باسم ”الملك تشارلز الثالث“.

ويعتبر الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج الوريث الشرعي لعرش بريطانيا باعتباره الابن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية، وهو الملك الجديد للبلاد.

وتبوأ تشارلز منصب الوريث الشرعي ودوق كورنوال ودوق روثيزاي منذ عام 1952، وهو أكبر وأقدم وريثٍ شرعي في تاريخ بريطانيا.

ويعتبر الأمير تشارلز كذلك أقدم وريث شرعي لمنصب أمير ويلز أيضًا، حينما تبوأ هذا المنصب في يوليو/ تموز من العام 1958.

وُلد تشارلز في قصر باكنغهام، وكان الحفيد البكر للملك جورج السادس والملكة إليزابيث، وتلقى تعليمه في مدرستي تشيم وغوردونستون، وهما المدرستان اللتان تلقى فيهما والده، الأمير فيليب دوق إدنبرة، تعليمه عندما كان طفلًا.

أمضى تشارلز سنة في حرم تيمبرتوب التابع لمدرسة غيلونغ النحوية في مدينة فيكتوريا بأستراليا، وبعدما حصل على شهادة بكالوريوس في الفنون من جامعة كامبريدج، أدى تشارلز الخدمة العسكرية في القوات الجوية الملكية والبحرية الملكية منذ عام 1971 وحتى عام 1976.

في عام 1981، تزوج تشارلز الليدي ديانا سبنسر وأنجبا طفلين هما الأمير وليام (ولد سنة 1982) والأمير هاري (ولد سنة 1984).

وفي عام 1996، تطلق الزوجان عقب نشر الصحف أنباء عن علاقات للزوجين خارج إطار الزواج. توفت ديانا جراء حادث سيارة في باريس بعد عام على الطلاق.

وتزوّج تشارلز في عام 2005 من شريكته السابقة كاميلا باركر بولز بعد علاقة طويلة.