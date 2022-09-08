أطباء يوصون ببقاء الملكة إليزابيث تحت الإشراف الطبي بعد تدهور صحتها

قال قصر باكنغهام إن الملكة تخضع للإشراف الطبي في بالمورال بعد أن أصبح الأطباء قلقين على صحتها، بحسب ما أوردته شبكة ”بي بي سي“ البريطانية.

وقال بيان رسمي: ”بعد مزيد من التقييم هذا الصباح، فإن أطباء الملكة قلقون على صحتها وأوصوا بأن تظل تحت إشراف طبي“، موضحاً أنها ”تشعر بالراحة“.

يأتي هذا الإعلان بعد انسحاب الملكة البالغة من العمر 96 عاما من اجتماع افتراضي لمجلس الملكة الخاص يوم الأربعاء، حيث نصحها الأطباء بالراحة.

وسيتوجه الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل إلى اسكتلندا؛ بعدما أعرب أطباء الملكة إليزابيث الثانية عن قلقهم إزاء وضعها الصحي، كما أعلن ناطق باسمهما، الخميس.

وكان يفترض أن يحضر هاري وميغان اللذان يقيمان في الولايات المتحدة، حفلًا خيريًا في لندن، مساء الخميس، لكنهما قررا إلغاء مشاركتهما للتوجه إلى اسكتلندا حيث تتواجد الملكة.

وسافر الأمير تشارلز إلى هناك مع زوجته دوقة كورنوال، في وقت سابق اليوم، للاطمئنان على صحة الملكة إليزابيث كذلك.

وجاءت أنباء اعتلال صحة الملكة عندما استمع أعضاء البرلمان إلى تفاصيل خطة الحكومة الجديدة لمساعدة الأسر والشركات في تكاليف الطاقة في مجلس العموم.

ودخل مستشار دوقية لانكستر نديم الزهاوي مجلس العموم وتحدث إلى رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس، ثم تم تمرير الملاحظات إلى رئيس مجلس العموم والمقاعد الأمامية لحزب العمال، ثم جاء بيان القصر بعد دقائق.