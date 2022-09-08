مرددا شكوى بوتين.. أردوغان: نرغب في تصدير الحبوب من روسيا أيضا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إنه يرغب في تصدير الحبوب من روسيا أيضا، مضيفا أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين كان محقا في الشكوى من أن الحبوب المصدرة من أوكرانيا بموجب اتفاق مدعوم من الأمم المتحدة تذهب إلى الدول الغنية لا الفقيرة.

ويهدف اتفاق الحبوب المبرم في يوليو/ تموز إلى تجنب أزمة غذاء عالمية عبر ضمان المرور الآمن للسفن من وإلى الموانئ الأوكرانية؛ مما يسمح لها بتصدير عشرات ملايين الأطنان من الحبوب.

ويسهل الاتفاق أيضا الصادرات الروسية.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مع نظيره الكرواتي: ”حقيقة أن شحنات الحبوب تتجه إلى الدول التي تطبق هذه العقوبات (ضد موسكو) تزعج السيد بوتين، نريد أيضا أن تبدأ شحنات الحبوب من روسيا“.

وأضاف: ”الحبوب التي تأتي في إطار اتفاق الحبوب هذا تذهب للأسف إلى الدول الغنية وليس إلى الدول الفقيرة“.

وأشار بوتين، أمس الأربعاء، إلى احتمال فرض قيود على صادرات الحبوب الأوكرانية.

واجتمع مسؤولون دوليون وروس في جنيف، أمس الأربعاء؛ لبحث الشكاوى الروسية من أن العقوبات الغربية تعرقل صادرات الدولة من الحبوب والأسمدة على الرغم من الاتفاق الذي وقعته روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.