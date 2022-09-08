معارك ضارية بين روسيا وأوكرانيا في محيط " زابوريجيا" النووية

شهدت مناطق قريبة من محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا في أوكرانيا، قتالا عنيفا بعد أن حذرت كييف من أنها قد تضطر إلى إغلاق المحطة لتجنب كارثة.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في إفادة يومية صباحية، إن ”بعض القرى والتجمعات السكنية القريبة من المحطة شهدت قصفا مكثفا خلال 24 ساعة حتى صباح اليوم الخميس، بالدبابات وقذائف الهاون والبراميل ومدفعية المقاتلات“.

وأطلقت القوات الروسية صواريخ ونيران مدفعية ثقيلة على بلدة نيكوبول القريبة 4 مرات، حسبما كتب حاكم المنطقة فالنتين ريزنيتشنكو على ”تيليغرام“، ما ألحق أضرارا بما لا يقل عن 11 منزلا ومبان أخرى.

وقالت أوكرانيا أمس الأربعاء، إنها قد تضطر إلى إغلاق المحطة النووية، ودعت السكان في المناطق القريبة منها إلى الرحيل حفاظا على سلامتهم.

وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بقصف محيط المحطة، مما يهدد بكارثة نووية.

واستولت القوات الروسية على المحطة بعد غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، لكن الفنيين الأوكرانيين لا يزالون يشغلونها.

وقال ميكولا لوكاشوك، رئيس مجلس منطقة دنيبرو، على قناة على ”تيليغرام“، إن ”الروس يقصفون نيكوبول من اتجاه إنيرهودار، البلدة الرئيسة التي تقدم خدمات لمحطة زابوريجيا“.