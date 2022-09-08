ترامب: الجميع يريدني أن أترشح في انتخابات 2024

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

ألمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرة جديدة إلى أنه قد يترشح للانتخابات الرئاسية في 2024، مؤكدا أن هذا الأمر ”سيجعل الكثير من الناس مسرورين“، وذلك في مقابلة مع محطة تلفزيونية هندية.

وقال ترامب بحسب مقتطفات من المقابلة التي ستبثها شبكة ”ان دي تي في“ الهندية بكاملها في وقت لاحق الخميس ”الجميع يريدني أن أترشح، أنا أتصدر استطلاعات الرأي“.

وأضاف ”كل استطلاعات الرأي، لدى الجمهوريين والديمقراطيين“.

وتابع ”سأتخذ قرارا في مستقبل قريب جدا، وأعتقد أن الكثير من الناس سيكونون مسرورين جدا“.

وعبر الملياردير البالغ من العمر 76 عاما، نجم تلفزيون الواقع سابقا، خلال هذه المقابلة عن رفضه نتائج انتخابات 2020 التي خسرها أمام الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن مصرا على أنها كانت مزورة.

وقال ترامب ”هناك أدلة هائلة“.

وقام مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) بمداهمة منزل ترامب الشهر الماضي، في مارالاغو في فلوريدا بشبهة أنه يحتفظ بشكل غير شرعي بوثائق سرية تعود إلى عهده في البيت الأبيض (2017-2021).

وتستهدفه تحقيقات حول تحركاته لنسف نتائج الانتخابات الرئاسية العام 2020، ودوره في الهجوم العنيف الذي شنه أنصاره على الكابيتول في 6 كانون الثاني/ يناير 2021.

وترامب غير ملاحق حتى الآن في أي قضية.