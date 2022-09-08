4 قتلى في إطلاق نار بمدينة ممفيس الأمريكية

قالت شرطة مدينة ممفيس الأمريكية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثة بعد أن أطلق شاب يبلغ من العمر 19 عاما النار بشكل عشوائي في المدينة الواقعة بولاية تنيسي.

وأعلن قائد شرطة المدينة سي.جيه ديفيس في إفادة إعلامية إلقاء القبض على إزيكيال كيلي أمس الأربعاء بعد إطلاقه النار عدة مرات، ونُشرت واحدة على الأقل من عمليات إطلاق النار على فيسبوك.

وكانت الشرطة قد طلبت من السكان في وقت سابق من يوم الأربعاء التزام منازلهم حتى اعتقاله، بعد أن نبهتهم إلى وجود مسلح خطير مسؤول عن إطلاق النار عدة مرات.

وقالت الشرطة حينها ”نتلقى تقارير عن أنه يسجل أفعاله على فيسبوك“.

وأظهر مقطع فيديو قصير نُشر على موقع التواصل الاجتماعي رجلا يهتف بطريقة مرتبكة ”هذا حقيقي“ ويتحدث بأسلوب بذيء وهو يفتح باب متجر ويطلق النار مرتين على أول شخص يظهر أمامه.