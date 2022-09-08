بيلاروسيا تطلق مناورات في العاصمة مينسك ومناطق حدودية

أعلنت وزارة الدفاع في روسيا البيضاء الخميس، إطلاق تدريبات عسكرية عند مدينة بريست القريبة من الحدود البولندية وفي العاصمة مينسك ومنطقة فيتيبسك شمال شرق البلاد.

وذكرت أن التدريبات، المقرر أن تستمر حتى الـ14 من أيلول/ سبتمبر، ستحاكي ”تحرير أراض استولى عليها العدو لفترة مؤقتة“ واستعادة السيطرة على مناطق حدودية، وفقا لوكالة ”رويترز“.

وأشارت الوزارة إلى أن مستوى القوات والمعدات العسكرية المشاركة في التدريب لا تتطلب تقديم إخطار بموجب إرشادات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وبيلاروسيا حليف وثيق لروسيا وسمحت لموسكو باستخدام أراضيها لإرسال قوات إلى أوكرانيا عندما أطلقت روسيا ما تصفه بـ “العملية العسكرية الخاصة” في أوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي.

يأتي ذلك، بعد مشاركة روسيا البيضاء بمناورات ”فوستوك-2022“ استمرت من الأول حتى السابع من أيلول/ سبتمبر في أقصى الشرق الروسي بحضور جنود من دول حدودية عدة أو حليفة لروسيا.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فقد شارك في المناورات ”أكثر من 50 ألف عسكري وأكثر من 5000 قطعة سلاح ومعدات عسكرية بينها 140 طائرة و60 سفينة حرب وإسناد“.