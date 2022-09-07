شرطة كندا تحذّر من مسلح بسكين

أصدرت الشرطة الكندية تحذيرًا، يوم الأربعاء، من أن شخصًا مسلحًا بسكين وردت أنباء أنه مسافر في سيارة مسروقة وسط ”ساسكاتشوان“، وأنه قد يكون على صلة بحادثة الطعن الجماعي التي وقعت في نهاية الأسبوع.

وأهابت الشرطة بالناس الذين يسكنون بالقرب من بلدة ”واكاو“ في مقاطعة ”ساسكاتشوان“، الاحتماء في أماكنهم، وعدم الاقتراب من الأشخاص المثيرين للريبة.

وشهدت ساسكاتشوان، عملية طعن جماعي، في الخامس من أيلول/ سبتمبر الجاري، أدت إلى مقتل 10 أشخاص، وإصابة أكثر من 15.

وقالت شرطة الخيالة الكندية الملكية، حينها، إن الضحايا عُثر عليهم في 13 موقعًا منفصلًا.

وأضافت الشرطة: ”نعتقد أن بعض الضحايا قد استُهدفوا، بينما تعرض آخرون للهجوم العشوائي“.

ولاحقًا، أعلنت السلطات في كندا العثور على جثة مشتبه به في عملية الطعن الجماعي.

وعثرت الشرطة على جثة داميان ساندرسون (31 عامًا) في منطقة ”جيمس سميث كري نيشن“، حيث وقعت عمليات طعن.

وقالت الشرطة إن شقيقه مايلز ساندرسون، المشتبه به الآخر في الواقعة، لا يزال طليقًا.

وتعد الحادثة من أشد أعمال العنف الجماعي دموية في كندا.