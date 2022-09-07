قناة عبرية: مسؤولون إسرائيليون كبار زاروا قطر للتنسيق بشأن كأس العالم

أفادت تقارير لوسائل إعلام عبرية بأن مسؤولين إسرائيليين كبارا زاروا قطر في الآونة الأخيرة؛ للتنسيق بشأن حضور مباريات بطولة كأس العالم التي يستضيفها البلد الخليجي.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“، اليوم الأربعاء، عن طلب تقدمت به قطر من إسرائيل للسماح للفلسطينيين بالسفر لحضور مباريات كأس العالم.

وذكرت القناة العبرية أنه وقبل حوالي شهرين من افتتاح مباريات كأس العالم، طلبت قطر من إسرائيل السماح للفلسطينيين بالسفر جواً لحضور المباريات.

ووفق القناة، تُجرى أيضاً اتصالات مباشرة بين إسرائيل وقطر لتزويد الإسرائيليين بالمساعدة القنصلية خلال كأس العالم المقبل، مشيرة إلى أن ”مسؤولين إسرائيليين كبارا زاروا قطر مؤخراً لإجراء محادثات تنسيقية قبل البطولة“.

وأوضحت أن ”إسرائيل ترغب حتى في إنشاء مكتب مصالح في الدولة، لكن في قطر يتم التعامل مع هذا الطلب الإسرائيلي ببرود“.

وأكدت القناة العبرية في تقرير أن المحادثات حول هذه القضية لا تزال جارية، لكن لم يتم التوصل بعد إلى حل.

وأضافت: ”ترى قطر في استضافة كأس العالم فرصة لوضع نفسها في المنطقة والعمل على تعزيز حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني“.

ووفق القناة، سيتمكن الصحفيون الإسرائيليون أيضاً من القدوم إلى قطر خلال كأس العالم، لكن سيُطلب منهم ملء تأشيرة صحفي خاص.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن ”هناك محادثات بين إسرائيل وقطر، لكنهم رفضوا الخوض في التفاصيل“.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، تم التوصل إلى اتفاق مع الفيفا الدولية، بحيث يتمكن الإسرائيليون من السفر ومشاهدة مباريات كأس العالم دون الحاجة إلى تأشيرة.

ووفقاً لقواعد الفيفا، فإن القطريين ملزمون بالموافقة على دخول أي إسرائيلي قدم تأشيرة لمشاهدة المباريات.

وكانت تقارير عبرية كشفت، الشهر الماضي، عن تمكن الإسرائيليين من دخول قطر ولمدة شهر واحد لحضور بطولة كأس العالم، في خطوة هي الأولى من نوعها.

وقالت القناة ”12“ العبرية إنه ”واعتباراً من 15 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ولمدة شهر واحد، سيتمكن الإسرائيليون من دخول قطر لمشاهدة مباريات بطولة كأس العالم“.

وأوضحت القناة أن ”دولة قطر مغلقة أمام الإسرائيليين؛ لأنها غير مدرجة في الاتفاقيات الإبراهيمية للسلام، وليس لإسرائيل علاقات دبلوماسية معها“.

وأضافت: ”رغم غياب الدبلوماسية بين إسرائيل وقطر، من المتوقع أن يستمتع السائحون الإسرائيليون بفرصة لمرة واحدة لزيارة قطر حتى 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل“.

وبينت القناة العبرية أنه من المتوقع أن يصل حوالي 20 ألف إسرائيلي إلى قطر خلال فترة كأس العالم، وسوف يقضون الوقت الأكبر بشكل أساسي في الملاعب، التي تم بناؤها خصيصاً لكأس العالم.