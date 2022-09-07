تاريخ النشر:
07 سبتمبر 2022 19:58 GMT
تاريخ التحديث: 07 سبتمبر 2022 21:10 GMT
زيلينسكي يعلن استعادة مناطق من القوات الروسية في خاركيف
تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، عن "أخبار سارة" من منطقة خاركيف شرقي كييف، قائلا إن قواته استعادت بعض المناطق من القوات الروسية. وفي
تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، عن ”أخبار سارة“ من منطقة خاركيف شرقي كييف، قائلا إن قواته استعادت بعض المناطق من القوات الروسية.
وفي كلمة بالفيديو في المساء، وجه الشكر أيضا لقوات المدفعية الأوكرانية على ما قال إنها ضربات ناجحة ضد القوات الروسية في جنوب أوكرانيا.