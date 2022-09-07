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زيلينسكي يعلن استعادة مناطق من القوات الروسية في خاركيف
تاريخ النشر: 07 سبتمبر 2022 19:58 GMT
تاريخ التحديث: 07 سبتمبر 2022 21:10 GMT

زيلينسكي يعلن استعادة مناطق من القوات الروسية في خاركيف

تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، عن "أخبار سارة" من منطقة خاركيف شرقي كييف، قائلا إن قواته استعادت بعض المناطق من القوات الروسية. وفي

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المصدر: رويترز

تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، عن ”أخبار سارة“ من منطقة خاركيف شرقي كييف، قائلا إن قواته استعادت بعض المناطق من القوات الروسية.

وفي كلمة بالفيديو في المساء، وجه الشكر أيضا لقوات المدفعية الأوكرانية على ما قال إنها ضربات ناجحة ضد القوات الروسية في جنوب أوكرانيا.

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