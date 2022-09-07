البنتاغون يتوقف عن قبول طائرات إف-35 للتحقق من المحتوى الصيني

قال مسؤول أمريكي، الأربعاء، إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) توقفت عن قبول طائرات إف-35 الجديدة بعد أن اكتشفت أن مغناطيسًا مستخدمًا في محرك المقاتلة الشبح مصنوع من مواد غير مصرح بها من الصين.

وأضاف المتحدث باسم البنتاغون راسل جويميري أن تحقيقًا خلُص إلى أن سبيكة في مضخة التزييت بالمحرك لا تمتثل لقوانين المشتريات الأمريكية التي تحظر المحتوى الصيني غير المصرح به، مؤكدًا أن المغناطيس لا ينقل المعلومات أو يلحق ضررًا بالطائرات، وأنه لا توجد مخاطر.

وقالت شركة لوكهيد مارتن، التي تصنع هذا الطراز من الطائرات المقاتلة، إن ”المشكلة تتعلق بمغناطيس بالآلة التوربينية في إف-35 التي تصنعها شركة هانيويل من مواد منها الكوبالت، وسبائك السماريوم“.

وأفادت شركة ”هانيويل إنترناشيونال“، التي تصنع المضخة، أنها ”لا تزال ملتزمة بتوفير منتجات عالية الجودة تلبي جميع متطلبات عقود العملاء أو تتجاوزها“.

وقال مكتب البرنامج المشترك في بيانه إنه سيتم استخدام مصدر بديل للسبيكة في المستقبل، وهناك مغناطيسات أخرى من أصل صيني ضمن مكونات الطائرة حصلت على إعفاءات من مسؤولي البنتاجون السابقين.