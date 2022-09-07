وكالة الطاقة: قصف يلحق أضرارا بخط كهرباء احتياطي في محطة زابوريجيا

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، إن قصفا وقع يوم الثلاثاء ألحق أضرارا بخط كهرباء احتياطي في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، والتي انفصلت بالفعل عن جميع خطوط الكهرباء الأربعة المعتادة.

وأضافت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان: ”أبلغ كبار مسؤولي التشغيل الأوكرانيون خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجودين في المحطة منذ الأسبوع الماضي بأن أحد الخطوط الاحتياطية الثلاثة بين محطة زابوريجيا للطاقة النووية ومحطة الطاقة الحرارية تضرر بسبب القصف، فيما فُصل الخطان الآخران“.