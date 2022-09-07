أوكرانيا تقر للمرة الأولى بضرب قواعد روسية في شبه جزيرة القرم

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

اعترف رئيس أركان الجيش الأوكراني فاليري زالوجني، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى بتنفيذ ضربات صاروخية استهدفت، في آب/اغسطس، قواعد روسية في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا، مهددًا بمواصلة هذا النوع من العمليات.

وكتب في مقال نشرته وكالة أنباء ”Ukrinform“ الحكومية أن أوكرانيا ”نفذت بنجاح ضربات صاروخية على قواعد عسكرية للعدو خاصة على مطار ساكي“.

وسمع دوي انفجارات، مطلع آب/أغسطس، في المطار الروسي الواقع في شبه جزيرة القرم، وتسببت بمقتل شخص وإصابة آخرين، وتدمير ذخيرة يستخدمها سلاح الجو.

ولم تعترف كييف رسميًا حتى الآن بمسؤوليتها عن هذا الهجوم ولا عن هجوم آخر أصاب مستودع ذخيرة شمال شبه جزيرة القرم، بعد بضعة أيام.

وأضاف زالوجني: ”مهمة القوات المسلحة، لعام 2023، هي الاستمرار بتحويل القتال إلى شبه جزيرة القرم، حيث إن لموسكو تجمعات كبيرة من القوات تستخدمها في غزوها أوكرانيا“.

ودعا ”زلوجني“ الذي نادرًا ما يتحدث في الإعلام، داعمي أوكرانيا الغربيين إلى إرسال مزيد من الأسلحة بعيدة المدى.

وأوضح أن مدى صواريخ كروز الروسية يصل إلى ألفي كيلومتر فيما لا يتجاوز مدى صواريخ القوات الأوكرانية 100 كيلومتر.