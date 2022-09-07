إيران: قطع ألبانيا العلاقات الدبلوماسية عمل غير مدروس وقصير النظر

علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، على قرار الحكومة الألبانية قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، ومطالبة السفير الإيراني في تيرانا مغادرة الأراضي الألبانية خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، نشرته وكالة أنباء ”تسنيم“، إنها ”تدين بشدة العمل المناهض لها من جانب الحكومة الألبانية“، مضيفة أنها ”ترفض المزاعم التي لا أساس لها من قبل الحكومة الألبانية ضد إيران“.

وأضافت أن ”قرار ألبانيا بقطع العلاقات السياسية مع طهران على أساس هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة هو عمل غير مدروس وقصير النظر في العلاقات الدولية“، لافتة إلى أن ”إيران واحدة من البلدان المستهدفة للهجمات الإلكترونية على بنيتها التحتية الحيوية، وترفض وتدين أي استخدام للفضاء السيبراني كأداة لمهاجمة البنية التحتية الحيوية للدول الأخرى“.

وأصدر رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، اليوم الأربعاء، بيانًا أعلن فيه أن بلاده ستقطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران بسبب الهجمات الإلكترونية الإيرانية.

واتهم راما، إيران، بتنفيذ هجوم إلكتروني على المؤسسات الحكومية في 15 يوليو ”لشل الخدمات العامة والوصول إلى الاتصالات والمعلومات الإلكترونية الحكومية“، منوهًا إلى أن ”هذه الهجمات فشلت ولم تحقق إيران الأهداف التي كانت تبحث عنها، وأن حكومة ألبانيا منحت جميع الدبلوماسيين الإيرانيين وموظفي السفارة الإيرانية 24 ساعة لمغادرة ألبانيا“.

ومنذ أن وافقت ألبانيا على استضافة الآلاف من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في 2016، توترت العلاقات بين طهران وتيرانا.

وتأسست المنظمة، في 1965، لمعارضة شاه إيران، ورفضت الجماعة بعد ذلك تأييد نظام مؤسس النظام الراحل الخميني في تأسيس ”نظام ولاية الفقيه“، وساهمت المنظمة في الأعوام الماضية بكشف معلومات سرية عن أنشطة إيرانية النووية التي ساهمت بزيادة الضغط على نظام طهران.

وفي سياق متصل، أصدرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، بيانًا، اليوم الأربعاء، أدانت فيه بشدة الهجوم السيبراني الإيراني على ألبانيا، مضيفة: ”ننضم إلى عملية محاسبة إيران على هذا الحادث السيبراني غير المسبوق بناءً على طلب السيد راما، رئيس وزراء ألبانيا، وستتخذ الولايات المتحدة مزيدًا من الخطوات لمحاسبة إيران على الأعمال التي تهدد أمن حلفاء الولايات المتحدة وعلى الإجراءات الإشكالية ”.