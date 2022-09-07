وزير النقل الإيراني: لا أعلم لماذا تم اعتقال مستشاري

أبدى رستم قاسمي وزير النقل والتنمية الحضرية في إيران، الأربعاء، عدم علمه بالأسباب التي دعت إلى اعتقال مستشاره محمد قاسم مكارم شيرازي.

وقال قاسمي وهو قائد برتبة عميد في الحرس الثوري الإيراني: ”تم اعتقال أحد المسؤولين من حولنا ولا نعرف سبب اعتقاله، ربما تكون لدى الناس مشكلة سياسية معي“.

وكانت تقارير لوسائل إعلام إيرانية قالت إن عناصر من وزارة المخابرات الإيرانية حاصروا مكارم شيرازي أثناء تنظيمه موعدا ”لتلقي رشوة“ باليورو.

وردًا على الاعتقال، قال قاسمي: ”في وقت من الأوقات، كانت لدي مسؤولية كبيرة في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ومعسكر خاتم الأنبياء ومشاريع كبيرة، وأنا حساس تجاه هذه القضايا، ولن أعلق على هذا الأمر لأنني لا أملك معلومات عن اعتقاله“.

ورستم قاسمي هو عميد في الحرس الثوري وكان سابقًا وزير النفط في حكومة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد.

وبعد الوزارة، أصبح قاسمي نائبًا اقتصاديا لفيلق القدس، الفرع الخارجي للحرس الثوري الإيراني، وقبل هذين المنصبين، كان رئيسا لمعسكر خاتم الأنبياء الذي يعتبر من المؤسسات الاقتصادية للحرس الثوري الإيراني.

وزير الاستخبارات يُعلق..

من جانبه، أكد وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، نبأ القبض على محمد قاسم مكارم شيرازي مستشار وزير النقل، وقال إن ”قضيته قيد التحقيق في المحكمة“.

وقال إسماعيل خطيب ردا على أسئلة الصحافيين: ”بحسب الرئيس إبراهيم رئيسي، فإن الحكومة تدعي محاربة الفساد ولن تفشل في ذلك“.

ولم تقدم السلطة القضائية الإيرانية حتى الآن إيضاحات بشأن اعتقال المسؤول في وزارة النقل والتنمية الحضرية.