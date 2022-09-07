أمريكا تعلن نجاح اختبار صاروخ عابر للقارات

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها اختبرت بنجاح صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات (ICBM)، وهي عملية أعلنت عنها مسبقًا؛ لتجنب أي تصعيد للتوتر مع روسيا في خضم الحرب في أوكرانيا.

وأطلق الصاروخ مينيتمان 3 Minuteman III غير المسلح من قاعدة فاندنبرغ الجوية بولاية كاليفورنيا في الساعة 1,13 بالتوقيت المحلي (8,13ت غ) واجتاز مسافة 6760 كيلومترا فوق المحيط الهادئ قبل أن يسقط في البحر بالقرب من جزيرة كواجالين في جزر مارشال، حسبما ذكرت القوات الجوية الأمريكية في بيان.

وجاء في البيان: ”هذا اختبار روتيني ويتعلق بعمليات دورية تهدف إلى إثبات أن نظام الردع النووي للولايات المتحدة آمن ومضمون وموثوق وفعال.. هذا النوع من الاختبارات تم إجراؤه أكثر من 300 مرة ولا علاقة له بأحداث العالم الحالية“.

ولا تعلن الولايات المتحدة عادة مسبقًا عن تجارب الصواريخ البالستية العابرة للقارات، لكن الاختبار السابق لصاروخ مينيتمان 3، وهو صاروخ مزود برأس حربي، كان لا بد من تأجيله مرتين بسبب التوترات الدولية.

الاختبار الأول كان مقررا في آذار/مارس وتم تأجيله بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير إذ خشيت واشنطن من أن تستخدم موسكو هذا الاختبار العادي لتوسيع النزاع إلى دول أخرى.

ثم تأجل للمرة الثانية مطلع آب/أغسطس بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، وأجري الاختبار أخيرًا بنجاح في 16 آب/أغسطس.

وقال الجنرال بات رايدر، المتحدث باسم البنتاغون، الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي، إنه من قبيل المصادفة أن الاختبارين أجريا في موعدين متقاربين.

ومينيتمان 3 الذي دخل الخدمة قبل 50 عاماً هو الصاروخ الوحيد الذي يُطلق من البر في الترسانة النووية الأمريكية، وذلك منذ 2005.

وصوامع إطلاق هذا الصاروخ موجودة في ثلاث قواعد عسكرية في الولايات المتحدة (وايومينغ، وداكوتا الشمالية، ومونتانا).