وكالة الطاقة: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تجاوز الحد بـ19 مرة

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب، بات الآن يتجاوز بأكثر من 19 مرة، الحدّ المسموح به بموجب الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني المبرم عام 2015.

وجاء في تقرير اطلعت عليه وكالة ”فرانس برس“ قبل أيام من انعقاد مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بلغ حتى 21 آب/أغسطس ما يقدّر بـ3940 كلغ، بزيادة قدرها 131,6 كلغ مقارنة بالتقرير الفصلي السابق.

وأكدت الوكالة، أنها ”لا تستطيع ضمان أن البرنامج النووي الإيراني سلميّ حصرًا“، بسبب عدم ردّ طهران على مسألة المواقع غير المعلنة المشتبه بأنها شهدت أنشطة غير مصرّح عنها.

وقال المدير العام للوكالة رافاييل غروسي، إنه يشعر ”بقلق متزايد“ في وقت ”لم يُحرز أي تقدّم“ في ملف آثار اليورانيوم المخصّب التي عُثر عليها في الماضي في أماكن مختلفة.

والشهر الماضي، قال مستشار فريق التفاوض الإيراني، محمد مرندي، إنه ”لا اتفاق مع القوى الدولية بشأن الملف النووي قبل إغلاق ملف إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية“.

وبيّن ”لن يتم تنفيذ أي اتفاق قبل الإغلاق الدائم لقضية الاتهامات الكاذبة ضد إيران من قبل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما لن يتم تفكيك برنامج إيران النووي“.