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واشنطن: تدابير إضافية لمحاسبة إيران بعد هجوم إلكتروني ضد ألبانيا
تاريخ النشر: 07 سبتمبر 2022 13:53 GMT
تاريخ التحديث: 07 سبتمبر 2022 14:25 GMT

واشنطن: تدابير إضافية لمحاسبة إيران بعد هجوم إلكتروني ضد ألبانيا

أعلن البيت الأبيض الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستتخذ "تدابير إضافية لمحاسبة إيران" على خلفية هجوم إلكتروني ضد ألبانيا، الدولة الحليفة لواشنطن ضمن حلف شمال

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المصدر: أ ف ب

أعلن البيت الأبيض الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستتخذ ”تدابير إضافية لمحاسبة إيران“ على خلفية هجوم إلكتروني ضد ألبانيا، الدولة الحليفة لواشنطن ضمن حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريين واتسون في بيان، إن ”الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإلكتروني الإيراني ضد حليفتنا في الناتو، ألبانيا“.

وأكدت أن بعد تحقيق استمرّ أسابيع في ألبانيا إثر هجمات إلكترونية ضخمة حصلت في 15 تموز/يوليو، خلص الأميركيون إلى أن ”الحكومة الإيرانية قادت هذا الهجوم… غير المسؤول وأنها كانت المسؤولة عن عمليات قرصنة وتسريب بيانات تلت ذلك“.

واعتبرت أن الهجوم ”يشكل سابقة مقلقة“ مضيفةً أن ”سلوك إيران ينتهك القواعد التي تحكم سلوك دولة مسؤولة في الفضاء الإلكتروني في زمن السلم“.

وقطعت ألبانيا الأربعاء علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وأخطرت السفارة الإيرانية لديها رسميًا بوجوب مغادرة جميع الموظفين الدبلوماسيين والتقنيين والإداريين والأمنيين أراضيها في غضون 24 ساعة.

ويأتي ردّ الفعل الأمريكي في وقت تتعثر المفاوضات لإحياء الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني المبرم عام 2015.

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