مستشار زيلينسكي: لا دخل لروسيا في تحديد وجهة الحبوب الأوكرانية

قال ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إنه ”لا يمكن لروسيا أن تملي على أوكرانيا أين يتعين أن ترسل حبوبها، كما لا تملي أوكرانيا الأمر نفسه على روسيا“.

وأوضح المسؤول الأوكراني البارز، وفقا لما نقلته وكالة ”رويترز“، أن ”الشكاوى الروسية بشأن الاتفاق الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب من الموانئ على البحر الأسود صادمة، لأن الاتفاق لا يمنح أي دور لموسكو في تحديد الوجهة التي يتم تصدير الحبوب لها“.

وأضاف أن ”الاتفاقات الموقعة في إسطنبول تتعلق بأمر واحد فقط وهو حركة سفن الشحن عبر البحر الأسود“.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر، الأربعاء، أمام المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك الروسية، من أزمة غذاء عالمية تلوح في الأفق، وقال إنه سيبحث تعديل اتفاقية الحبوب مع أوكرانيا لوضع قيود على الدول التي يمكنها استقبال الشحنات.

وفي خطابه الرئيسي، لم يذكر بوتين أوكرانيا إلا عند الإشارة إلى صادرات الحبوب، ولكن عندما سُئل عما إذا كان الصراع تسبب في خسارة، قال بوتين إن روسيا حققت مكاسب.

وأضاف ”لم نخسر شيئا ولن نخسر شيئا… وسيتم التخلص من كل ما هو غير ضروري وضار، ومن كل ما يمنعنا من المضي قدما“.

وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية بعد أن غزت روسيا البلاد، في 24 شباط/ فبراير، وأغلقت موانئها على البحر الأسود، ما أدى لارتفاع أسعار الغذاء العالمية، وآثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط.