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ألمانيا تسجن عضوا في داعش 10 سنوات
تاريخ النشر: 07 سبتمبر 2022 10:33 GMT
تاريخ التحديث: 07 سبتمبر 2022 10:45 GMT

ألمانيا تسجن عضوا في داعش 10 سنوات

قضت محكمة ألمانية بسجن عضو في تنظيم داعش 10 سنوات، بتهم تتعلق بجرائم حرب وقتل في سوريا، منها الاعتداء بالضرب على سجين توفي لاحقًا في الحجز. وقالت محكمة

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المصدر: رويترز

قضت محكمة ألمانية بسجن عضو في تنظيم داعش 10 سنوات، بتهم تتعلق بجرائم حرب وقتل في سوريا، منها الاعتداء بالضرب على سجين توفي لاحقًا في الحجز.

وقالت محكمة دوسلدورف، في بيان بعد صدور الحكم، إن الرجل الذي لم تكشف عن اسمه، سافر إلى سوريا من ألمانيا وانضم إلى تنظيم داعش في مارس/ آذار 2014.

وأصبح حارسًا بأحد السجون وأوعز إليه ولثلاثة رجال آخرين بمعاقبة سجين.

وضرب المدعى عليه الرجل الذي كان مقيدًا بالأصفاد ومعلقًا في السقف، وكانت يداه مقيدتين خلف ظهره ليموت بعدها بيومين.

وحكمت محكمة ألمانية العام الماضي على عضو سابق في تنظيم داعش بالسجن مدى الحياة لضلوعه في جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

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