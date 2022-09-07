بوتين: الحكومة الأوكرانية "نظام غير شرعي"

كرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، تأكيده أن الحكومة الأوكرانية ”نظام غير شرعي“، قائلا إنها تشكلت بعد ”انقلاب“ عام 2014.

وفي حديثه خلال منتدى اقتصادي في مدينة فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا، رفض بوتين أيضا الاتهامات بأن موسكو انتهكت القانون الدولي.