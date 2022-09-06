روسيا تغير سفيرها في إيران

قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، مساء الثلاثاء، إن روسيا قامت بتعيين ”أليكسي ديدوف“ سفيرًا جديدًا لموسكو في إيران بدلًا من السفير الحالي “ لوان جاجاريان“.

وكشف سفير إيران في موسكو ”كاظم جلالي“ من خلال حسابه الرسمي على ”تويتر“، عن تغيير سفير روسيا لدى طهران، وذلك عقب اجتماعه بالسفير الروسي الجديد.

وكتب كاظم جلالي: ”سيبدأ أليكسي ديدوف قريبًا العمل كسفير جديد لروسيا في إيران“، مضيفًا أنه ”شدد خلال اجتماعه مع السفير الجديد على أن العلاقات بين طهران وموسكو في أفضل الفترات التاريخية“.

وأضاف جلالي: ”اليوم التقيت أليكسي ديدوف، وسيبدأ قريبًا العمل كسفير جديد لروسيا في إيران، وأنا ممتن لجهود لوان جاجاريان سفير روسيا السابق، وأتمنى التوفيق لأليكسي ديدوف“.

وقالت وكالة أنباء ”خبر أون لاين“ الإيرانية، إن السفير الروسي المثير للجدل ”لوان جاجاريان“ سيغادر طهران قريبًا.

وطالما تعرض السفير جاجاريان إلى انتقادات شديدة من قبل بعض المسؤولين والناشطين السياسيين الإيرانيين، لا سيما معسكر الإصلاحيين بسبب مواقفه المثيرة للجدل.

ودرس ”جاجاريان“ في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، ويتحدث: الفارسية، والإنجليزية، والأرمنية، والجورجية، والفرنسية، ومنذ العام 1986 عمل في مناصب مختلفة في وزارة الخارجية داخل وخارج روسيا، وأصبح السفير فوق العادة والمفوض للاتحاد الروسي لدى إيران منذ 17 أكتوبر 2011.

كما وجه السفير لوان جاجاريان، في مارس/آذار الماضي، انتقادات لبعض السياسيين الإصلاحيين في إيران بسبب ما وصفه بـ“ترديد الادعاءات الغربية السخيفة ضد موسكو“ على خلفية الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، كانت مواقف السفير الروسي في طهران محل انتقادات، خاصة من قبل السياسيين والناشطين الإصلاحيين.

وفي الصيف الماضي، أشعل نشره صورة محاكاة لنفسه، والسفير البريطاني، مع صورة لستالين، وروزفلت، وتشرشل، في مؤتمر طهران ردود فعل واسعة النطاق.

وقال حشمت الله فلاحت بشة، الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني: ”يجب طرد السفير الروسي من إيران“.

وأضاف فلاحت بشة: ”في ذروة تفشي فيروس كورونا، رفضت روسيا من الناحية العملية دعم إيران باللقاحات، رغم أن موسكو تعهدت بتقديم 500 إلى 600 ألف جرعة يوميًا إلى إيران، لكن المسؤولين الروس لم يفوا بتعهداتهم“.