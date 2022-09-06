في أول مكالمة مع زعيم أجنبي.. تراس تقبل دعوة لزيارة أوكرانيا

تحدثت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أول اتصال لها مع زعيم أجنبي، وقبلت دعوة لزيارة أوكرانيا، مؤكدة دعمها للبلاد في حربها مع روسيا.

وبريطانيا واحدة من أكبر الداعمين الدوليين لأوكرانيا، إذ أرسلت ما يقرب من 7 آلاف سلاح مضاد للدبابات، ومئات الصواريخ، وعربات القتال المدرعة، كما أنها تدرّب الجنود الأوكرانيين.

وجاء في بيان أرسله مكتب تراس أن ”رئيسة الوزراء تحدثت إلى رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، هذا المساء، لتأكيد دعم المملكة المتحدة الثابت لحرية وديمقراطية أوكرانيا“.

وأضاف البيان: ”قالت رئيسة الوزراء إنها تتطلع إلى العمل مع الرئيس (الأوكراني)، خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، وإنها مسرورة لقبول دعوة لزيارة الرئيس زيلينسكي في أوكرانيا قريبًا“.

وتولت ليز تراس رئاسة الحكومة البريطانية، الثلاثاء، متعهدة بإجراء فوري للتغلب على مجموعة من أصعب التحديات التي تواجه رئيس وزراء جديدًا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الطاقة، وكساد يلوح في الأفق.

وأقرت تراس، رابعة رؤساء الوزراء المحافظين خلال 6 أعوام، وخليفة بوريس جونسون الذي اضطر للتنحي بسبب سلسلة من الفضائح، بالأوضاع العالمية غير المواتية جراء الغزو الروسي لأوكرانيا، وجائحة كوفيد-19.

وقالت وزيرة الخارجية السابقة تراس خارج مكتبها ومقر إقامتها الجديد في داوننج ستريت: ”أثق بأننا نستطيع معًا تجاوز العاصفة، ونستطيع أن نعيد بناء اقتصادنا، ونستطيع أن نصبح بريطانيا الجديدة المتألقة التي أعرف أننا نستطيع أن نكونها“.