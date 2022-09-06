روسيا: نأسف لإحجام الوكالة الذرية عن اتهام أوكرانيا بقصف "زابوريجيا"

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أسف السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، لكون تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول محطة ”زابوريجيا“ النووية، أحجم عن اتهام أوكرانيا، بقصف المحطة.

وقصفت هذه المحطة مرات عدة في الأسابيع الأخيرة، ما أثار مخاوف من وقوع حادث نووي خطر، في الوقت الذي تتبادل فيه كييف وموسكو الاتهامات بهذا الشأن.

وقال فاسيلي نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: ”نأسف لعدم ذكر مصدر عمليات القصف هذه مباشرة (..) في تقريركم هذا“.

واعتبر أن التقرير الذي عرضه المدير العام للوكالة الذرية على المجلس عن بعد ”تأكيد على أن التهديد الوحيد لهذا الموقع يأتي من عمليات القصف والتخريب التي ترتكبها القوات المسلحة الأوكرانية“.

وكانت الوكالة الذرية قد طالبت في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، بإقامة ”منطقة أمنية“ لتجنب أي حادث نووي في محطة زابوريجيا.

وأكدت الهيئة الأممية في تقرير يقع في 52 صفحة، أن ”اتخاذ إجراءات موقتة أمر ملح“، داعية إلى ”إقامة منطقة أمنية نووية“ في هذه المجمع الواقع جنوب أوكرانيا.

وشددت على أن ”عمليات القصف في الموقع ومحيطه يجب أن تتوقف لتجنّب التسبّب بأضرار جديدة بالمنشآت“.

وأشارت إلى ”ظروف التوتر القصوى“ التي يعمل في ظلّها الطاقم الأوكراني في المحطة تحت إشراف القوات الروسية.

ويأتي نشر التقرير، غداة فصل آخر مفاعل كان لا يزال يعمل في المحطة الواقعة جنوب البلاد.