مقتل حاكم مدينة أوكرانية تسيطر عليها روسيا إثر انفجار

أعلن مسؤول محلي لوكالة ”رويترز“ أن حاكم مدينة، جنوب أوكرانيا، عينته روسيا لقي حتفه إثر انفجار، اليوم الثلاثاء، وذلك في أحدث حلقة من سلسلة اغتيالات في المناطق المحتلة جنوب أوكرانيا.

واتهم فلاديمير روجوف، وهو مسؤول في إدارة منطقة ”زابوريجيا“ المدعومة من روسيا، حكومة كييف بالمسؤولية عن مقتل الحاكم أرتيوم باردين.

وذكرت وسائل إعلام روسية في وقت سابق، أن باردين، نُقل إلى المستشفى، وأن حالته حرجة بعد أن انفجرت سيارته أمام مبنى إدارة المدينة في بيرديانسك بمنطقة زابوريجيا.

وقال مسؤولون محليون إن نائب رئيس شرطة المرور بالمدينة توفي، في 26 أغسطس/ آب، بعد إصابته في انفجار قنبلة.

وفي 30 أغسطس/ آب، قتل أليكسي كوفاليف، الذي كان نائبًا في حزب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ثم أصبح مسؤولًا مدعومًا من روسيا في منطقة خيرسون، بالرصاص.