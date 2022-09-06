سلطات محلية شرق أفغانستان تعلن إعادة فتح بعض مدارس الفتيات

أعلنت السلطات في إقليم بكتيا شرق أفغانستان أن المدارس الثانوية الخاصة بالفتيات أعادت فتح أبوابها خلال الأيام الماضية، رغم أن الخطوة لم تحصل على موافقة رسمية.

وأُغلقت معظم المدارس الثانوية للفتيات في أفغانستان منذ أن أحكمت حركة طالبان قبضتها على السلطة في شهر أغسطس/آب من عام 2021، ونكثت بصورة مفاجئة بوعودها بفتحها في شهر مارس/آذار الماضي.

وقال مولوي خالقيار أحمدزاي، مدير إدارة الثقافة والإعلام في باكتيا، ”تم افتتاح المدارس قبل أيام، مع الالتزام بقواعد الإسلام والثقافة والعادات. طلب مديرو المدارس من الفتيات العودة، وأُعيد فتح مدارس الفتيات الثانوية“.

وأكد متحدث باسم إدارة التعليم في بكتيا افتتاح المدارس الثانوية للفتيات، ولكنه قال إنه لم يتم إبلاغ إدارته مسبقا، وأوضح أنهم أرسلوا خطابا إلى وزارة التعليم الوطنية وفي انتظار الرد. كما لم ترد وزارة التربية والتعليم على طلب للتعليق.

وتراجعت حركة طالبان في شهر مارس/آذار الماضي، عن إعلان سابق بفتح المدارس الثانوية للفتيات خلال ذلك الشهر، وقالت إنها ستظل مغلقة إلى حين وضع خطة تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وقوبلت الخطوة بإدانة من المجتمع الدولي، وتقول بعض الحكومات الغربية إنها لن تعترف بسلطة طالبان، ومن ثم إعادة ضخ المساعدات، حتى تغير الحركة نهجها فيما يتعلق بحقوق المرأة.