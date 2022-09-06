الجيش الأمريكي يبلغ روسيا باختبار صاروخ باليستي

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون“، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الأمريكي يعتزم اختبار إطلاق ”صاروخ باليستي“ عابر للقارات، غدًا الأربعاء، مضيفة أنه جرى إخطار روسيا مسبقًا.

ووصف متحدث باسم البنتاغون الاختبار بأنه إجراء روتيني، وقال إنه يهدف لإظهار جاهزية قوات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في الجيش الأمريكي.

وأجرت الولايات المتحدة، الشهر الماضي، اختبارًا لصاروخ من طراز ”مينوتمان 3“ العابر للقارات، بعد إرجاء الاختبار لتجنب تصعيد التوترات مع بكين، في وقت كانت تقوم فيه الصين باستعراض للقوة قرب تايوان.