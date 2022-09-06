البيت الأبيض: بايدن لن يعلن روسيا دولة راعية للإرهاب

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخذ قرارًا نهائيًا ضد تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب.

وقال بايدن، أمس الإثنين، إنه لا ينبغي تصنيف روسيا على أنها دولة راعية للإرهاب، وهو تصنيف سعت أوكرانيا إليه في خضم الغزو الروسي المستمر، بينما حذرت موسكو من أن هذا التصنيف سيؤدي إلى انهيار العلاقات الأمريكية الروسية.

وقالت جان-بيير إن تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب قد يؤخر صادرات الغذاء، ويهدد اتفاقات نقل البضائع عبر البحر الأسود.

وفي شهر أغسطس/آب الماضي، نقلت وكالة ”تاس“‭ ‬للأنباء عن مسؤول روسي كبير قوله إن موسكو أبلغت الولايات المتحدة بأن العلاقات الدبلوماسية الثنائية ستتضرر بشدة، وقد تنقطع إذا تم إعلان روسيا دولة راعية للإرهاب.

ونسبت الوكالة إلى ألكسندر دارشييف مدير إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية الروسية قوله إنه إذا أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قانونًا يستهدف روسيا فإن هذا يعني أن واشنطن قد تجاوزت نقطة اللاعودة.

وفي تقرير حديث لها، قالت مجلة ”فوربس“ الأمريكية إن روسيا يجب أن تخشى إعلانها كدولة راعية للإرهاب، في أعقاب غزو أوكرانيا، الذي بدأ في الـ24 من شهر فبراير/ شباط الماضي.