بهدف تحسين المحتوى.. 16 وكالة أنباء تطلق "غرفة تحرير أوروبية"

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أطلقت 16 وكالة أنباء، اليوم الثلاثاء، بدعم مالي من المفوضية الأوروبية غرفة تحرير في بروكسل لتبادل الموارد واساليب التحرير بهدف تحسين التغطية الإخبارية الأوروبية.

الوكالات المشاركة في المشروع، هي: dpa (ألمانيا) وAFP (فرنسا) وANSA (إيطاليا) وAGERPRES (رومانيا) وAPA (النمسا) وATA (ألبانيا) وBelga (بلجيكا)وBTA (بلغاريا) وEFE وEuropapress (إسبانيا) وFENA (البوسنة) وHINA (كرواتيا) وMIA (مقدونيا الشمالية) وSTA (سلوفينيا) وTanjug (صربيا) وTASR (سلوفاكيا).

وسيتمكن الصحفيون من وكالات الأنباء الصغيرة الاستفادة من التدريب وأيضًا من حيز عمل في المقر الرئيس لـ“Belga“ الواقع بالقرب من المؤسسات الأوروبية الرئيسة.

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا، خلال مراسم الإطلاق: ”نحن بحاجة إلى معلومات أوروبية أكثر من أي وقت مضى، وبحاجة إلى الجمع بين وجهات نظر مختلفة لأن التحديات التي نواجهها تتجاوز حدود البلد الواحد“.

وذكرت وفقًا لمقتطفات من خطابها تلقتها وكالة ”فرانس برس“، أن ”الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة أو تغير المناخ،كل هذه الموضوعات لا تعرف حدودًا، ولإدراك أبعادها بشكل أفضل يحتاج القارئ إلى منظور لا يكون وطنيًا فقط“.

وتحدثت عن الأشكال المختلفة للضغوط التي تتعرض لها وسائل الإعلام، من التهديدات الجسدية إلى الضغوط الاقتصادية، مشددة على ضرورة الحصول على الأدوات اللازمة كيلا تتحول أي وسيلة إعلام عامة إلى ”اداة دعائية“.

وقالت مديرة قسم أوروبا في وكالة ”فرانس برس“ كريستين بوهاجيار، التي تشارك في المشروع: ”ستوفر غرفة التحرير الأوروبية إطارًا فريدًا لتبادل المعلومات والأساليب التحريرية السليمة بين وكالات الأنباء في جميع أنحاء أوروبا“.

وأضافت: ”من شأن ذلك أن يساعدها على تعزيز مصداقية وسائل الإعلام لدى المواطنين الأوروبيين“.

وقدمت المفوضية الأوروبية مبلغ 1,76 مليون يورو لتمويل هذا المشروع الذي تعد ”dpa“ الشريك الرئيس فيه.