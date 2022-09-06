الولايات المتحدة تتهم روسيا بشراء أسلحة من كوريا الشمالية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أفاد مسؤول أمريكي، أن روسيا تتزود كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر من كوريا الشمالية لاستخدامها في أوكرانيا.

وقال المسؤول الأمريكي، طالبا عدم كشف هويته، إن ”وزارة الدفاع الروسية تحصل على ملايين الصواريخ وقذائف مدفعية من كوريا الشمالية لاستخدامها في ساحة المعركة في أوكرانيا“ في انتهاك محتمل للقرارات الدولية.

وأضاف أن عمليات الشراء هذه ”تدل أن الجيش الروسي لا يزال يواجه نقصا حادا سببته جزئيا العقوبات“، التي فرضها الغربيون على موسكو بعد غزو أوكرانيا في الـ24 من شهر شباط/فبراير الماضي.

وتجد روسيا نفسها تحت الضغط بعد أكثر من ستة أشهر على شنها الحرب في أوكرانيا، التي تستفيد من مساعدة عسكرية أمريكية وأوروبية كبيرة.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أنه نتيجة لذلك تتوقع الولايات المتحدة أن تستمر روسيا مستقبلا في التزود بمعدات عسكرية من كوريا الشمالية.