في أول خطاب لها.. ليز تراس: الأولويات الثلاث هي الاقتصاد والطاقة والصحة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت ليز تراس خليفة بوريس جونسون في أول خطاب لها كرئيسة لوزراء في 10 داونينغ ستريت ان ”أولوياتها الثلاث“ ستكون الاقتصاد وأزمة الطاقة وتحسين نظام الصحة العامة الوطني.

وتعهدت تراس التي أصبحت رسميا، اليوم الثلاثاء، رئيسة وزراء بريطانيا بإخراج بلادها من ”العاصفة“ التي تمر بها بسبب أزمة غلاء المعيشة.