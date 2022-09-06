لابيد: الوقت مبكر لمعرفة ما إذا كنا نجحنا في وقف الاتفاق النووي الإيراني

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، إن الوقت لا يزال مبكراً لمعرفة ما إذا كانت حكومته قد نجحت بالفعل في وقف الاتفاق النووي الإيراني، لكن إسرائيل مستعدة لأي تهديد وأي سيناريو.

وأضاف لابيد في تصريحات نقلتها قناة ”كان“ العبرية الرسمية: ”إذا استمرت إيران في المحاولة، فسوف تكشف عن ذراع إسرائيل وقدراتها الطويلة (..) لدينا الحرية في العمل للقيام بكل ما هو مناسب لمنع احتمال أن تصبح إيران تهديداً نووياً“.

وحسب القناة، فإن لابيد ”سلم رسالة إلى رئيس جهاز الموساد برنيع؛ من أجل إيصالها للولايات المتحدة، كجزء من محاولة للتعامل مع تداعيات الاتفاق النووي“.

وغادر رئيس جهاز ”الموساد“، ديفيد برنيع، إسرائيل الليلة الماضية متوجهاً إلى الولايات المتحدة، حيث سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع كبار مسؤولي المخابرات في محاولة لثني واشنطن عن إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

وقالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ إن زيارة برنيع للولايات المتحدة ”تأتي في إطار جهود تخريب الاتفاقية مع إيران، أو على الأقل تشديد موقف الولايات المتحدة تجاه طهران خلال المفاوضات“.