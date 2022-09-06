تعيين ليز تراس رئيسة لوزراء بريطانيا

قال قصر بكنجهام في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الملكة إليزابيث عينت ليز تراس رئيسة للوزراء خلال اجتماع في قلعة بالمورال باسكتلندا.

وذكر البيان أن الملكة ”استقبلت اليوم عضو البرلمان إليزابيث تراس وطلبت منها تشكيل حكومة جديدة. وقبلت السيدة تراس عرض صاحبة الجلالة… ”.