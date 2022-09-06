تاريخ النشر:
06 سبتمبر 2022 13:08 GMT
تاريخ التحديث: 06 سبتمبر 2022 13:20 GMT
تعيين ليز تراس رئيسة لوزراء بريطانيا
قال قصر بكنجهام في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الملكة إليزابيث عينت ليز تراس رئيسة للوزراء خلال اجتماع في قلعة بالمورال باسكتلندا. وذكر البيان أن الملكة "استقبلت
قال قصر بكنجهام في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الملكة إليزابيث عينت ليز تراس رئيسة للوزراء خلال اجتماع في قلعة بالمورال باسكتلندا.
وذكر البيان أن الملكة ”استقبلت اليوم عضو البرلمان إليزابيث تراس وطلبت منها تشكيل حكومة جديدة. وقبلت السيدة تراس عرض صاحبة الجلالة… ”.