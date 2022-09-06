إجراءات بسيطة

مروة القيسي

رشيد بويديوة

هزة أرضية

انتحار قاتل أماني

قاتل أماني الجزار

موسوعة غينيس

الكحول بالمونديال
أظهر المزيد

أخبار

تعيين ليز تراس رئيسة لوزراء بريطانيا
تاريخ النشر: 06 سبتمبر 2022 13:08 GMT
تاريخ التحديث: 06 سبتمبر 2022 13:20 GMT

تعيين ليز تراس رئيسة لوزراء بريطانيا

قال قصر بكنجهام في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الملكة إليزابيث عينت ليز تراس رئيسة للوزراء خلال اجتماع في قلعة بالمورال باسكتلندا. وذكر البيان أن الملكة "استقبلت

+A -A
المصدر: رويترز

قال قصر بكنجهام في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الملكة إليزابيث عينت ليز تراس رئيسة للوزراء خلال اجتماع في قلعة بالمورال باسكتلندا.

وذكر البيان أن الملكة ”استقبلت اليوم عضو البرلمان إليزابيث تراس وطلبت منها تشكيل حكومة جديدة. وقبلت السيدة تراس عرض صاحبة الجلالة… ”.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play