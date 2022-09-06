روسيا تعلق على فوز تراس برئاسة الحكومة البريطانية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أكد الكرملين، يوم الثلاثاء، أن روسيا لا تتوقع أي تغييرات في علاقاتها الفاترة مع بريطانيا في عهد رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف وفق ما نقلته عنه وكالة ”تاس“ الرسمية ”بالنظر إلى التصريحات التي صدرت عن السيدة تراس عندما كانت لا تزال وزيرة للخارجية.. يمكن القول بقدر كبير من التأكيد إنه من غير المتوقع حدوث أي تغييرات نحو الأفضل“.

وفازت ليز تراس أمس الإثنين برئاسة حزب المحافظين البريطاني ورئاسة الوزراء، متغلبة على وزير الخزانة السابق ريشي سوناك.

ونالت تراس ،التي عملت وزيرة للخارجية وتبلغ من العمر 47 عاما، 57% من الأصوات، في حين نال منافسها وزير المال السابق ريشي سوناك 43%، وفق النتائج التي أعلنها غراهام برادي المسؤول عن تنظيم الاقتراع الداخلي إثر استقالة بوريس جونسون بداية تموز/ يوليو الماضي.

وبعد فوزرها كتبت تراس، في تغريدة على حسابها بموقع تويتر ”يشرفني أن أُنتخب زعيمة لحزب المحافظين. أشكركم على ثقتكم بي لقيادة وتقديم الدعم لبلدنا العظيم“.

وأضافت، سأتخذ إجراءات جريئة لإخراجنا جميعا من هذه الأوقات الصعبة، وتنمية اقتصادنا، وإطلاق العنان لإمكانات المملكة المتحدة“.