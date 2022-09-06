مبلغ ضخم.. الحكومة اليابانية تكشف عن تكلفة جنازة شينزو آبي

كشفت الحكومة اليابانية، يوم الثلاثاء، أن الجنازة الرسمية المقررة لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي، ستصل تكلفتها إلى نحو 1.65 مليار ين (12 مليون دولار)، بما يشمل تكاليف الأمن والاستقبال.

ووافقت الحكومة في أواخر آب/ أغسطس الماضي، على ميزانية أكثر تواضعا قدرها 250 مليون ين، للجنازة، لكنها واجهت انتقادات ووُصف المبلغ بأنه غير واقعي، ويتجاهل النفقات الضخمة لاستضافة كبار الشخصيات وتأمينهم.

وأعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، أن الحكومة تقدر الآن وصول الرسوم الأمنية للجنازة إلى نحو 800 مليون ين، في حين تتكلف استضافة الوفود الأجنبية نحو 600 مليون ين.

وأضاف ماتسونو ”إذا قدمنا تقديرا مبسطا، أعتقد أن إجمالي تكلفة الجنازة“ سيكون قريبا من 1.65 مليار ين.

ومن المتوقع حضور نحو ستة آلاف ضيف، الجنازة التي تقام يوم الـ27 من أيلول/ سبتمبر في قاعة ”نيبون بودوكان“ في طوكيو.

ومن بين هؤلاء الضيوف أكثر من 190 وفدا أجنبيا، ومن المتوقع أن يضم 50 منها رؤساء دول وفقا لتصريحات ماتسونو.

ولقي آبي حتفه بالرصاص خلال تجمع انتخابي في تموز/ يوليو الماضي.