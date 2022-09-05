أول رد إيراني على تصريحات بوريل "المتشائمة" حيال إحياء الاتفاق النووي

ردت إيران، يوم الإثنين، على تصريحات لمنسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال فيها إنه ”غير متفائل“ من إمكانية إحياء الاتفاق النووي بين طهران والقوى الغربية.

جاء ذلك على لسان مستشار فريق التفاوض الإيراني في الملف النووي محمد مرندي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية.

وقال مرندي إن ”بوريل حليف للولايات المتحدة نسي أن سبب المفاوضات هو أن الغرب انتهك خطة العمل الشاملة المشتركة واستهدف المواطنين الإيرانيين بأقصى قدر من الضغط والعقوبات حتى عندما تم الوفاء بالتزامات إيران كاملة“.

وأضاف: ”لا تقبل إيران أي غموض أو ثغرات قانونية في نص الاتفاقية، وإن أمريكا تفرض تكاليف على الاتحاد الأوروبي“.

وكان جوزيب بوريل قال في تصريحات له، الإثنين، إنه ”إذا كان الهدف هو إبرام الاتفاق النووي سريعا، فالرد الإيراني الذي وصلنا لا يخدم ذلك“.

وأضاف: ”يؤسفني القول إن ثقتي بإمكانية إحياء الاتفاق باتت أقل من السابق لكنني سأواصل المساعي والجهود مع باقي أطراف الاتفاق وخاصة الولايات المتحدة“.

وكانت الولايات المتحدة اعتبرت الأسبوع الماضي أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 لم تكن ”بناءة“.

وفي سياق متصل، أعلن السفير الأمريكي في إسرائيل، توماس نايدس، أن بلاده تريد حلاً دبلوماسياً مع إيران ولكن وفق الشروط التي وضعها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن ”طهران تنتظر الرد الأمريكي على مقترحاتنا ونتعامل بمسؤولية لتهيئة الظروف لتسوية الملف النووي“.

واعتبر كنعاني، خلال مؤتمر صحفي، أن رد إيران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي ”بناء ويمكن التوصل لاتفاق في وقت قصير إذا توفرت الإرادة السياسية للطرف المقابل“.

وتابع: ”الإلغاء الكامل للعقوبات هو أحد الأهداف الرئيسية للمفاوضات بين إيران والأطراف الموقعة على خطة العمل الشاملة المشتركة“.

وأردف: ”ردنا على الطرف الآخر من حيث المضمون جاء بهدفين رئيسيين: الأول أننا حاولنا إزالة الغموض عن البنود في نص المنسق، وتوضيح النص، والثاني أننا حاولنا تقديم نص أقوى بهدف تثبيت الاتفاقية المستقبلية المحتملة“.

وقال إن ”أهم نقاش نريده هو مناقشة الضمانات، إذا لم يكن إطار الضمان قويًا فقد نشهد في أي وقت أحداثا مؤسفة تتعلق بالاتفاقية كما شهدنا في المرحلة السابقة هذه الحادثة عندما انسحبت أميركا من الاتفاقية“.

كما تحدث الدبلوماسي الإيراني عن مطالبة بلاده بالضمانات، وأوضح: ”لمسألة الضمانات جانبان الأول هو ضمان إلغاء العقوبات بطريقة يمكن لإيران أن تستفيد بشكل كامل من الفوائد الاقتصادية لخطة العمل الشاملة المشتركة، والثاني هي القضية النووية وابتعاد الوكالة عن سلوك اللعب السياسي“.