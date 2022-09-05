الاتحاد الأوروبي يعرب عن "قلقه الشديد" من تصريحات إردوغان ضد اليونان

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عن ”قلقه الشديد“ إزاء تصريحات أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشأن الجزر اليونانية القريبة من تركيا، والتي وصفها الاتحاد بـ“العدائية“.

وهدد إردوغان اليونان خلال اجتماع، السبت، بأنها ستدفع ”ثمناً باهظاً“، متهماً إياها بانتهاك المجال الجوي التركي و“مضايقة“ الطائرات التركية فوق بحر إيجه.

وقال الرئيس التركي: ”احتلالكم لجزر (بحر إيجه القريبة من تركيا) لا يُلزمنا. حين تأتي اللحظة، سنفعل ما يلزم. قد نصل فجأة خلال الليل“، مكرّراً عبارة غالباً ما كان يستخدمها لإطلاق عملية في سوريا.

وقال بيتر ستانو المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل رداً على سؤال خلال مؤتمره الصحفي اليومي: ”هذه التصريحات العدائية من قبل القيادة السياسية التركية ضد اليونان والشعب اليوناني تثير قلقا بالغا.. ننتظر من تركيا الامتناع عن التصعيد الكلامي والالتزام بعلاقات حسن الجوار“.

وأضاف: ”في العلاقات مع اليونان، يجب معالجة أي قضايا عالقة سلمياً، من خلال الحوار بحسن نية وفقا للقانون الدولي ووفقا لمبدأ علاقات حسن الجوار.. اليونان دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ويجب احترام سيادة ووحدة أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي“.

وتتهم أثينا الطائرات التركية بالتحليق فوق الجزر اليونانية القريبة من الحدود التركية، فيما يؤدّي الخلاف بين الدولتين الجارتين إلى تسيير دوريات متكرّرة.

ومن جهتها، تندّد تركيا بوجود قوات عسكرية على تلك الجزر خلافاً لمعاهدات السلام الموقّعة بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية، بحسب تعبيرها.