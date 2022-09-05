الإعلان عن فصل آخر مفاعل في محطة زابوريجيا النووية عن شبكة الكهرباء الأوكرانية

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت شركة ”إينرغوأتوم“ الأوكرانية الحكومية، اليوم الإثنين، فصل آخر مفاعل يعمل في محطة الطاقة النووية في زابوريجيا عن شبكة الكهرباء الأوكرانية.

وكتبت الشركة على تطبيق ”تيليغرام“: ”تم إغلاق المفاعل رقم 6 وفصله عن الشبكة“، وعزت الأمر إلى حريق ”بسبب القصف“، وألحق أضرارًا بخط كهرباء يربط هذه الوحدة بالشبكة الأوكرانية.

والمفاعل الذي تم الإعلان عن فصله اليوم، هو الوحيد الذي يعمل من بين ستة في المحطة الواقعة جنوب البلاد، والتي تحتلها القوات الروسية.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يتواجد خبراء منها في الموقع أعلنت السبت إغلاق المفاعل رقم 5؛ بسبب الأضرار التي لحقت بخط كهرباء في أعقاب قصف.

أما المفاعلات الأربعة الأخرى في زابوريجيا فهي مفصولة عن الشبكة منذ أسابيع.

ويأتي الحادث الأخير بعد زيارة قام بها، الجمعة، وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة التي تتبادل كييف وموسكو منذ أسابيع الاتهامات بقصفها؛ مما أثار مخاوف من وقوع كارثة نووية.

وقاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الوفد الذي غادر معظم أفراده المحطة في اليوم نفسه.

وقالت ”إنرغوأتوم“ في بيان منفصل إن من بين الخبراء الستة الذين بقوا في الموقع، غادر أربعة، صباح الإثنين، بينما سيتواجد الاثنان الباقيان فيها بشكل دائم.

وتضم المحطة ستة مفاعلات تبلغ طاقة كل منها 1000 ميغاوات، وسيطرت عليها القوات الروسية في آذار/ مارس، بعد وقت قصير من بدء غزوها لأوكرانيا.